L'isola di Capri potenzia significativamente il proprio servizio di emergenza sanitaria con l'introduzione di una seconda ambulanza del 118. Questa novità rappresenta un rafforzamento cruciale per la capacità di risposta alle urgenze mediche sul territorio. Fino a oggi, le necessità dell'isola erano gestite da un'unica ambulanza di tipo A, un mezzo avanzato dotato di medico, infermiere e autista. A partire da ora, questa dotazione è affiancata da un'ambulanza di tipo B, equipaggiata con infermiere e autista. L'obiettivo è garantire una maggiore copertura e una prontezza di intervento ottimale per tutti.

Entrambi i mezzi di soccorso sono strategicamente posizionati presso l'ospedale Capilupi, confermando la struttura come il principale punto di riferimento per le emergenze sanitarie a Capri. Il potenziamento del servizio 118 è stato attentamente pianificato per assicurare una stagione estiva più sicura. Tale misura è volta a tutelare sia i residenti dell'isola sia i numerosi turisti e villeggianti che scelgono Capri come meta, specialmente durante i mesi di maggiore affluenza.

Dettagli operativi del servizio di emergenza

L'assetto operativo del servizio 118 è stato ottimizzato per massimizzare l'efficacia degli interventi. L'ambulanza di tipo A continuerà a garantire la presenza di un medico a bordo, un elemento fondamentale per la gestione delle situazioni più critiche che richiedono supporto medico avanzato.

La nuova ambulanza di tipo B fornirà un supporto complementare con il suo equipaggio di infermiere e autista. Questa configurazione a due mezzi permette una gestione più efficiente delle diverse tipologie di emergenze e una risposta più rapida alle richieste. La sinergia tra le due unità è particolarmente importante per affrontare i picchi di affluenza sull'isola, assicurando un'assistenza tempestiva e qualificata a tutti.

Il presidio di primo soccorso a Marina Grande

A completamento del rafforzamento del servizio 118, il Comune di Capri ha riattivato e finanziato, come ogni anno, un presidio di primo soccorso dedicato. Questa postazione è strategicamente allestita negli spazi portuali di Marina Grande, un'area caratterizzata da un'elevata densità di transito e frequentazione.

Presso questo presidio sarà disponibile un'ulteriore ambulanza attrezzata, completa di personale sanitario qualificato, pronta a intervenire con celerità in caso di necessità, malori o incidenti. L'iniziativa comunale mira a garantire un'assistenza tempestiva e capillare, rivolta sia ai residenti che ai numerosi visitatori che transitano o soggiornano nell'area portuale, elevando il livello di sicurezza e benessere offerto durante la stagione turistica.