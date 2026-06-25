Il Venezuela è stato colpito da un potente terremoto il 25 giugno 2026, l'evento sismico più forte registrato nel Paese negli ultimi 126 anni. Le intense scosse, avvertite distintamente fino a 160 chilometri di distanza in Colombia, hanno generato un'ampia allerta in tutta la regione. Secondo i dati tecnici, l'epicentro del sisma è stato superficiale, aggravando la percezione della sua forza distruttiva.

La sequenza sismica ha avuto inizio con una forte scossa di magnitudo 7.2, localizzata nei pressi del comune di San Felipe, capitale dello stato di Yaracuy.

Appena 40 secondi dopo, un terremoto ancora più devastante, con una magnitudo di 7.5, ha colpito a sud-est di Yumare, poco a ovest della comunità costiera di Moron. Questo evento principale è stato il più grande e potente registrato in Venezuela in oltre un secolo, con il suo epicentro situato a una profondità di circa 10 chilometri (6.2 miglia).

La capitale, Caracas, è stata violentemente scossa, con segnalazioni di distruzione di diversi edifici e danni significativi alle infrastrutture. Il ministro degli Interni venezuelano, Diosdado Cabello, ha confermato l'immediato dispiegamento di tutte le forze di sicurezza e di risposta alle emergenze. "Tutte le agenzie di sicurezza e risposta alle emergenze, inclusa la protezione civile, volontari, vigili del fuoco e polizia, sono pienamente dispiegate sul posto", ha dichiarato il ministro, sottolineando la gravità della situazione.

Particolarmente allarmante è la condizione nel quartiere di Altamira a Caracas, dove alcune unità residenziali multipiano hanno subito crolli parziali, rendendo visibili gli arredi interni dalle strade. Le autorità di protezione civile stanno attualmente valutando i danni strutturali nelle aree più colpite. Il ministro Cabello ha esortato i residenti delle zone urbane maggiormente interessate a rimanere all'aperto per prevenire ulteriori vittime a causa di possibili scosse di assestamento. "Raccomandiamo di restare in strada, di sorvegliare bambini e anziani, e di mantenere la calma mentre vengono attivati i protocolli di soccorso", ha aggiunto.

Allerta tsunami e impatto sulle infrastrutture chiave

In seguito al sisma, il Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) ha prontamente emesso un'allerta tsunami per le coste immediate del Venezuela e per le vicine isole di Aruba, Bonaire e Curaçao. Un avviso di sorveglianza è stato attivato anche per Porto Rico e le Isole Vergini americane, con le autorità locali impegnate nel monitoraggio costante dei livelli delle maree per rilevare qualsiasi attività ondosa insolita. L'aeroporto internazionale Simon Bolívar di Maiquetia, il principale scalo aereo che serve Caracas, ha riportato danni strutturali significativi e interruzioni operative, complicando ulteriormente la situazione logistica e di soccorso.

Contesto storico e sismicità della regione

Il terremoto del 25 giugno 2026 si configura come l'evento sismico più potente che ha colpito il Venezuela in oltre 125 anni, paragonabile per intensità al sisma del 1900. Questa regione è storicamente soggetta a un'intensa attività sismica, data la sua posizione strategica nella zona di convergenza tra la placca sudamericana e quella caraibica. Tale configurazione geologica spiega l'estensione delle scosse che, come in questo caso, possono interessare anche le regioni limitrofe, inclusa la Colombia, evidenziando la vulnerabilità sismica dell'intera area caraibica.