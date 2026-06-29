Il corpo di Enzo Cuomo, un cittadino originario di Laviano, in provincia di Salerno, è stato tragicamente recuperato tra le macerie lasciate dal devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. L'uomo, di 63 anni, era stato dichiarato disperso a seguito del violento sisma che ha sconvolto la capitale Caracas, e la conferma ufficiale del suo ritrovamento è giunta nelle scorse ore, portando un misto di dolore e, purtroppo, la fine di ogni speranza per i suoi cari.

Al momento della catastrofe, Enzo Cuomo si trovava insieme alla moglie, Trini Adrian, di 53 anni, e alla figlia, Isabella, di 22 anni.

I tre membri della famiglia Cuomo erano all'interno dell'edificio Petunia, situato nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, quando la terra ha tremato. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono ora senza sosta e con grande difficoltà per individuare la moglie e la figlia, che risultano ancora disperse tra i resti polverizzati dell'edificio crollato. La loro sorte è al centro di una profonda e crescente apprensione, sia in Venezuela che in Italia.

Le complesse operazioni di soccorso e la situazione a Caracas

Il sisma ha causato il collasso strutturale di numerosi edifici, in particolare nella cosiddetta zona rossa di Altamira, un'area dove le squadre di soccorso stanno operando in condizioni estremamente difficili e pericolose.

Le autorità locali sono impegnate nella ricerca e nel reperimento di tende e alloggi di fortuna per i numerosi sfollati, che hanno perso le loro case. La situazione è resa ancora più complessa dalla mancanza di dati certi: al momento, non sono disponibili liste complete che indichino il numero esatto dei deceduti, delle persone estratte vive dalle macerie o degli sfollati. I corpi delle vittime che vengono recuperati dai soccorritori sono trasportati presso la Morge de Bello Monte, dove vengono avviate le delicate procedure di identificazione.

La comunità di Laviano in angosciosa attesa

La drammatica vicenda della famiglia Cuomo è seguita con enorme e crescente apprensione dalla comunità di Laviano, il piccolo paese del Salernitano che ha dato i natali a Enzo Cuomo e dove la famiglia ha profonde radici.

La notizia del ritrovamento del corpo di Enzo ha suscitato un'ondata di profondo dolore e ha intensificato ulteriormente la preoccupazione tra i residenti, mentre l'attesa per avere notizie certe sulla sorte della moglie e della figlia si fa ogni ora più angosciante e carica di speranze sempre più flebili. Al momento, le autorità venezuelane non hanno ancora diffuso ulteriori dettagli sul numero complessivo delle vittime del terremoto in Venezuela, né sono state fornite informazioni sulle condizioni di eventuali altri cittadini italiani che potrebbero trovarsi nella vasta zona colpita da questo disastro naturale.