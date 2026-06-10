Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì 9 giugno, intorno alle 17, lungo la strada a scorrimento veloce Avezzano-Sora, in località Vincenzo Ferreri. Per cause ancora in corso di accertamento, come riporta l’Agi, si sono scontrati un furgone cassonato Fiat 250 e un autoarticolato Renault Truck 480 con rimorchio.

L'incidente

Alla guida del mezzo pesante si trovava un uomo nato nel 1969 e residente a Raiano, che non risulta in pericolo di vita. Più drammatico il bilancio per gli occupanti del furgone: a bordo si trovavano tre persone. Il conducente, un cittadino nigeriano nato nel 1997, e il passeggero seduto lato guida, nato nel 1960, sono deceduti sul colpo.

Un terzo occupante, identificato come il titolare della ditta, è stato inizialmente trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Sora, ma è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Sora, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica del sinistro. La circolazione ha subito forti rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

La dinamica

Secondo quanto riferito da LaPresse, il furgone avrebbe tentato una manovra di sorpasso prima del violento impatto con il camion della Di Nino Trasporti, azienda con sede a Pratola Peligna. Il conducente del mezzo pesante è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Avezzano; le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi.