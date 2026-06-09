Una situazione imprevista ha costretto una dozzina di docenti residenti a Procida a trovare una soluzione ingegnosa per raggiungere Ischia in tempo per importanti impegni scolastici. Questa mattina, infatti, a causa dell'avaria di una nave di linea, il collegamento marittimo previsto è stato cancellato, spingendo gli insegnanti a noleggiare due gommoni per non mancare all'appuntamento con scrutini ed esami.

I professori si erano recati all'alba al porto di Marina Grande, pronti per imbarcarsi sul traghetto diretto a Ischia, con partenza fissata per le 7.15.

Tuttavia, la corsa è stata annullata dopo che la nave, che avrebbe dovuto raggiungere Procida da Napoli alle 6.00, è rimasta ferma in banchina a causa di un problema tecnico. La notizia ha creato non poca preoccupazione tra i docenti, consapevoli dell'importanza degli appuntamenti che li attendevano.

La corsa contro il tempo per gli impegni scolastici

Di fronte alla cancellazione del traghetto, gli insegnanti hanno subito valutato le alternative disponibili. Il successivo collegamento marittimo, un aliscafo, sarebbe partito circa due ore più tardi e sarebbe approdato a Casamicciola, una soluzione che non avrebbe consentito loro di arrivare puntualmente negli istituti scolastici dell'isola. Per evitare ritardi che avrebbero potuto compromettere il regolare svolgimento di scrutini ed esami, i circa dodici insegnanti si sono quindi rapidamente organizzati.

La loro iniziativa li ha portati a reperire due gommoni a noleggio, uno presso il porto di Marina Grande e l'altro alla Chiaiolella. Questa scelta, dettata dall'urgenza, si è rivelata efficace grazie anche alle condizioni meteo favorevoli. Il mare calmo e l'assenza di vento hanno permesso ai docenti di affrontare il breve viaggio senza particolari difficoltà, trasformando un potenziale disagio in un'avventura risolutiva.

Arrivo a Ischia e il successo della missione

Una volta sbarcati al porto di Ischia, i professori si sono diretti con celerità verso le rispettive scuole. Lì erano attesi da dirigenti scolastici e studenti per l'avvio delle sessioni di scrutinio e per lo svolgimento degli esami in corso, sia nelle scuole medie che in un istituto superiore dell'isola.

La loro determinazione ha assicurato che le attività didattiche e valutative potessero procedere come previsto, nonostante l'imprevisto iniziale.

Flessibilità nei trasporti marittimi: i servizi di noleggio

L'episodio mette in luce la rilevanza dei servizi di noleggio di imbarcazioni private disponibili nelle isole di Ischia e Procida. Questi servizi offrono una preziosa flessibilità, consentendo di organizzare trasferimenti rapidi o escursioni personalizzate tra le due località. Con la guida di skipper locali esperti e l'utilizzo di mezzi adatti anche a piccoli gruppi, è possibile esplorare baie nascoste e tratti di mare caratteristici del Golfo di Napoli, garantendo soluzioni di trasporto alternative e opportunità turistiche.