Il 31 luglio 2026, si è tenuta ad Ascoli Piceno, nel piazzale della caserma Emidio Clementi, sede del 235/o Reggimento Addestramento Volontari 'Piceno', la solenne cerimonia di giuramento per 590 Volontari in Ferma Iniziale del primo Blocco 2026. I giovani militari hanno pronunciato all'unisono il loro "Lo giuro!" davanti alla Bandiera di Guerra, un momento emozionante accompagnato dall'Inno Nazionale, eseguito dalla Banda dell'Arma Trasporti e Materiali dell'Esercito.

La cerimonia, svoltasi in concomitanza con la significativa Giornata delle Medaglie d'Oro al Valor Militare, ha visto la partecipazione di numerose autorità.

A presiedere l'evento è stato il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello, affiancato dal Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Antonello Vespaziani. Erano presenti anche numerosi familiari e amici dei giurandi, oltre a rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose. Hanno sfilato i Gonfaloni della Regione Marche, della Provincia e del Comune di Ascoli Piceno – questi ultimi due decorati di Medaglia d'Oro al Valor Militare – insieme ai Labari e ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. Tra gli ospiti, anche delegazioni provenienti dall'Aquila, dove è dislocato il 2° Battaglione del 235/o RAV Piceno.

Il valore del giuramento e i messaggi delle autorità

Dopo la lettura della formula del giuramento da parte del comandante del Reggimento, Colonnello David Bastiani, i volontari hanno formalizzato il loro impegno di fedeltà alla Repubblica Italiana. Nel suo intervento, il Generale Masiello ha sottolineato il profondo significato della scelta compiuta dai giovani militari: "La nostra è una missione, che giuriamo con il cuore, custodiamo nell'anima e onoriamo per tutta la vita". Il Capo di Stato Maggiore ha quindi ribadito che l'Esercito "non appartiene a una parte politica, ma rappresenta la quintessenza dei valori della Patria" e dei principi della Costituzione.

Anche il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inviato un messaggio ai volontari e alle loro famiglie, evidenziando l'importanza del momento: "C’è un momento in cui una scelta diventa impegno.

Quel momento è il giuramento. Oggi i Volontari in Ferma Iniziale del 1° Blocco 2026 dell’Esercito Italiano hanno pronunciato una promessa che li accompagnerà per tutta la vita, entrando a far parte di una storia fatta di valori, servizio e amore per il Paese. Ai loro cari dico siate orgogliosi delle vostre ragazze e dei vostri ragazzi. A loro, invece, do il benvenuto nella grande famiglia della Difesa. Buon cammino!".

Il ruolo del 235/o Reggimento Addestramento Volontari 'Piceno'

Il 235/o Reggimento Addestramento Volontari 'Piceno' si conferma una delle principali strutture dell’Esercito Italiano dedicate alla formazione dei Volontari in Ferma Iniziale. La caserma Emidio Clementi di Ascoli Piceno è il fulcro di queste attività, ospitando regolarmente le cerimonie di giuramento e le fasi formative per i nuovi militari.

Il Reggimento, articolato in diversi battaglioni – tra cui il 2° Battaglione dislocato all'Aquila – svolge un ruolo cruciale nell’addestramento dei giovani che scelgono di intraprendere la carriera militare, preparandoli al servizio per il Paese.