Una tragedia ha scosso la mattinata odierna al Lido di Platamona, nel territorio di Sassari, dove un uomo di 78 anni, residente nella vicina località di Ossi, ha perso la vita. L'anziano è morto annegato dopo aver accusato un malore mentre si trovava in spiaggia, un evento che ha reso vani tutti i successivi tentativi di soccorso. L'episodio si è verificato sotto gli occhi della figlia, che lo accompagnava e che ha immediatamente lanciato l'allarme.

La dinamica dei fatti indica che l'uomo, mentre si godeva la giornata al mare, è stato colpito da un improvviso malore.

Questo evento critico lo ha portato a perdere conoscenza e, di conseguenza, ad annegare. La figlia, testimone della drammatica scena, non ha esitato a contattare il numero unico per le emergenze, il 118, attivando così la complessa macchina dei soccorsi. La centrale operativa di Sassari ha risposto con la massima celerità, inviando sul posto un'ambulanza di base proveniente direttamente da Platamona e, data la gravità della situazione, ha fatto decollare l'elisoccorso dalla base di Alghero.

Nonostante la rapidità e la professionalità degli operatori, ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. Il medico a bordo dell'elicottero, giunto sul luogo dell'incidente, ha tentato a lungo di rianimare il settantottenne con manovre di emergenza.

Tuttavia, l'uomo non ha mai ripreso conoscenza, e i disperati tentativi di salvargli la vita non hanno avuto l'esito sperato. La notizia ha gettato nello sconforto i presenti e la comunità locale, evidenziando ancora una volta la fragilità della vita di fronte a eventi così repentini e drammatici.

L'intervento tempestivo dei soccorsi

L'intervento delle squadre di soccorso è stato caratterizzato da una notevole tempestività e coordinazione. Sul luogo della tragedia sono giunti in breve tempo sia un'ambulanza medicalizzata del 118, equipaggiata per affrontare le emergenze più critiche, sia l'elicottero dell'Areus (Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna). I sanitari hanno profuso ogni energia in un lungo e strenuo tentativo di rianimazione, applicando tutte le procedure previste per casi di arresto cardiaco o annegamento.

Nonostante l'impegno e la dedizione del personale medico e paramedico, per il 78enne non c'è stato, purtroppo, nulla da fare. La sua scomparsa rappresenta un triste epilogo per una giornata che doveva essere di relax e spensieratezza sulla rinomata spiaggia sarda.

Il Lido di Platamona e la rete di emergenza

Il Lido di Platamona si conferma come una delle spiagge più frequentate e apprezzate del territorio di Sassari, meta prediletta sia dai residenti che da numerosi turisti, specialmente durante la stagione estiva. La zona è fortunatamente dotata di un efficiente presidio di emergenza, fondamentale per garantire la sicurezza dei bagnanti. Questo sistema include la presenza di ambulanze di base e la possibilità di un intervento rapido dell'elisoccorso, la cui base operativa strategica si trova ad Alghero.

Il servizio di elisoccorso, gestito dall'Areus, è un pilastro fondamentale della sanità regionale, assicurando interventi rapidi e qualificati su tutto il territorio della Sardegna in caso di emergenze sanitarie gravi. La sua attivazione, come in questo tragico caso, è conforme alle linee guida regionali specificamente elaborate per l'assistenza e la tutela della salute sulle spiagge, dimostrando l'importanza di una rete di soccorso ben strutturata e pronta a intervenire in ogni circostanza.