Nico de Corato, imprenditore e ultramaratoneta napoletano residente negli Emirati Arabi Uniti, ha dato il via il 24 luglio 2026 a un'iniziativa benefica a Napoli. L'evento, denominato “80 voglia di correre (per mamma)”, prevede un percorso di 80 chilometri in solitaria, partito alle 8 del mattino dal Parco Carelli a Posillipo, quartiere natale della madre. L'arrivo è previsto sul lungomare alle 19.

La maratona commemora il quarto anniversario della scomparsa della madre di de Corato, affetta da Alzheimer, che quest'anno avrebbe compiuto 80 anni.

L'ultramaratoneta ha percorso 80 chilometri in sua memoria, attraversando i luoghi che hanno segnato la storia familiare. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli, sostiene la raccolta fondi per l'Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), con stand informativi e di raccolta allestiti all'arrivo sul lungomare.

Dettagli dell'iniziativa e partecipazione

La corsa, come specificato da de Corato, non è una gara competitiva, bensì un «viaggio nella memoria». L'evento è aperto a tutti, anche solo per un tratto, senza iscrizioni né classifiche. De Corato ha spiegato: «Non è una gara e non è una sfida sportiva – è un viaggio nella memoria. Stavo preparando una gara di 200 chilometri negli Emirati Arabi Uniti e non potevo interrompere gli allenamenti.

Ma correre mi aiutò soprattutto a trovare uno spazio per affrontare il dolore. Da allora ho sempre pensato che un giorno sarei tornato a Napoli per trasformare quel ricordo in qualcosa di più grande».

Il progetto mira a trasformare un'esperienza personale in un messaggio collettivo, rivolto a chi ha vissuto l'Alzheimer e la perdita di un caro. L'iniziativa prevede stand informativi e di raccolta fondi per l'Aima, con l'obiettivo di sensibilizzare e sostenere ricerca e assistenza per le persone affette da Alzheimer e le loro famiglie.

L'Aima e il suo impegno nella lotta all'Alzheimer

L'Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) è un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove conoscenza, prevenzione e assistenza per le persone colpite dall'Alzheimer e per i loro familiari.

L'associazione offre servizi di supporto, consulenza e informazione, e sviluppa progetti di ricerca e campagne di sensibilizzazione nazionali. L'Aima si impegna a favorire la formazione di operatori e volontari che assistono quotidianamente i malati e le loro famiglie, contribuendo a migliorare la qualità della loro vita.

La presenza di stand dell'Aima all'arrivo della maratona sul lungomare di Napoli offre un'occasione per la raccolta fondi e la diffusione di informazioni, coinvolgendo la cittadinanza in un progetto che unisce sport, memoria e solidarietà.