Un attacco missilistico ha colpito la città russa di Kirov il 24 luglio 2026, causando la morte di sei persone e il ferimento di altre trentadue. L'episodio ha avuto luogo presso un'azienda locale, come dichiarato dal governatore della regione di Kirov, Aleksandr Sokolov. L'attacco è stato attribuito al "regime di Kiev", secondo le dichiarazioni ufficiali.

Il governatore Sokolov ha fornito i dettagli dell'accaduto tramite un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram ufficiale. "Purtroppo, 32 persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco del regime di Kiev a uno stabilimento a Kirov.

Sei di loro sono morte sul colpo", ha specificato Sokolov, sottolineando la gravità dell'evento e il bilancio delle vittime in questo tragico incidente.

Lo stabilimento Avitek: obiettivo strategico dell'attacco

L'obiettivo dell'attacco è stato identificato come lo stabilimento Avitek, un'importante realtà industriale situata a Kirov. Questa identificazione è emersa da un'analisi Osint condotta dal canale Telegram indipendente Astra. Lo stabilimento Avitek è noto per la sua specializzazione nella produzione di missili antiaerei destinati all'esercito russo, conferendogli un ruolo strategico nel contesto della difesa nazionale e rendendolo un potenziale bersaglio.

L'incursione ha provocato danni significativi alla struttura e ha coinvolto direttamente il personale presente all'interno dell'azienda al momento dell'esplosione.

Le autorità locali hanno prontamente attivato le procedure di soccorso per assistere i feriti e hanno implementato le necessarie misure di sicurezza per gestire le immediate conseguenze dell'attacco missilistico.

Il ruolo cruciale di Avitek nella difesa russa

Lo stabilimento Avitek rappresenta un pilastro fondamentale per la produzione di sistemi missilistici antiaerei nella Federazione Russa. La sua attività è di rilevanza strategica per la difesa del paese, fornendo equipaggiamenti militari essenziali alle forze armate. L'impianto è considerato uno dei principali centri per la fabbricazione di tali armamenti sul territorio russo, contribuendo in modo significativo alle capacità difensive.

Le autorità regionali continuano a monitorare attentamente la situazione, fornendo assistenza e supporto ai feriti e alle loro famiglie.

Parallelamente, sono in corso approfonditi accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'attacco e valutare l'esatta entità dei danni materiali subiti dallo stabilimento Avitek, al fine di comprendere appieno l'impatto dell'evento."