L'associazione Addiopizzo ha lanciato un appello urgente e deciso alle vittime di estorsioni, esortandole a denunciare i loro aguzzini. Questa richiesta giunge dopo recenti episodi di racket che hanno nuovamente interessato Palermo, riaccendendo l'attenzione sul fenomeno criminale. Sono state segnalate nuove richieste di pizzo, manifestatesi con la comparsa di cartoline e adesivi dal contenuto chiaramente intimidatorio, lasciati davanti ad attività commerciali. Addiopizzo ha sottolineato l'importanza cruciale di rompere il muro dell'omertà, ostacolo storico nella lotta alla criminalità organizzata, e ha ribadito il proprio sostegno incondizionato a chiunque decida di rivolgersi alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria.

La recrudescenza del racket a Palermo

Negli ultimi giorni, la capitale siciliana ha visto una preoccupante recrudescenza del fenomeno estorsivo. Commercianti palermitani hanno rinvenuto davanti alle proprie attività cartoline e adesivi con messaggi esplicitamente minacciosi, segnali inequivocabili di richieste di pizzo da parte della criminalità organizzata.Questi episodi hanno riacceso l'allarme e l'attenzione pubblica sulla persistenza e gravità delle estorsioni che affliggono il tessuto economico cittadino. L'associazione Addiopizzo, da anni in prima linea nella battaglia contro il racket, ha reagito a questa nuova ondata di intimidazioni, invitando le vittime a non cedere alla paura e a collaborare attivamente con le autorità.

L'associazione ha dichiarato che "chi denuncia non sarà lasciato solo", evidenziando come la collaborazione con le forze dell'ordine e la magistratura sia lo strumento più potente e indispensabile per contrastare efficacemente il fenomeno mafioso e smantellare le reti criminali.

Addiopizzo: impegno e supporto contro le estorsioni

Addiopizzo è un'associazione nata a Palermo con l'obiettivo primario di offrire sostegno concreto a commercianti, imprenditori e cittadini vittime di estorsione. L'organizzazione si impegna nella promozione di campagne di sensibilizzazione volte a diffondere la cultura della legalità e a incoraggiare la denuncia. Oltre a queste iniziative, Addiopizzo fornisce un supporto essenziale, inclusa assistenza legale e psicologica, elementi cruciali per affrontare il difficile e spesso traumatico percorso della denuncia e della successiva testimonianza.

Tra le sue azioni più note sul territorio, vi è la creazione di una rete di esercizi commerciali che si dichiarano apertamente "pizzo-free", esponendo il logo distintivo "Addiopizzo" come simbolo tangibile della loro adesione al movimento antiracket. Questa rete non solo rappresenta un segnale di speranza e resistenza, ma contribuisce a rafforzare la fiducia tra i cittadini e le istituzioni, con le quali Addiopizzo collabora strettamente per favorire un clima di maggiore sicurezza e libertà dalla morsa criminale.

La recente ondata di intimidazioni ha spinto Addiopizzo a rinnovare con maggiore enfasi il proprio appello alla denuncia. L'associazione insiste sul fatto che solo attraverso una collaborazione sinergica e costante tra cittadini, associazioni e autorità è possibile imprimere una svolta decisiva e contrastare in modo efficace e duraturo il fenomeno delle estorsioni.

Questa unione di intenti e azioni è considerata l'elemento chiave per tutelare e rafforzare il tessuto economico e sociale di Palermo, liberandolo definitivamente dalla pressione del racket e promuovendo una cultura della legalità radicata e diffusa in ogni ambito della vita cittadina.