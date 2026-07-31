Adiconsum Calabria ha lanciato un appello urgente sui recenti distacchi di energia elettrica che hanno colpito la regione, in particolare Amantea (Cosenza) e le principali località costiere. L'associazione sottolinea la necessità di un'azione coordinata tra gli enti responsabili per garantire la continuità del servizio, cruciale per la salute pubblica.

La principale preoccupazione di Adiconsum riguarda i cittadini non autosufficienti che dipendono da cure domiciliari e dal funzionamento ininterrotto di apparecchiature sanitarie salvavita. L'associazione ha inoltre raccolto segnalazioni di danni patrimoniali a beni durevoli (frigoriferi, televisori, PC, condizionatori), causati da repentine fluttuazioni di tensione nella rete domestica.

La rete elettrica in Calabria: dati e richieste di intervento

I dati statistici annuali di Terna, gestore della rete di trasmissione nazionale, mostrano un quadro significativo per la Calabria: 13.024 GWh di energia immessa all'anno contro un assorbimento interno di 6.125 GWh. Questo consistente surplus permette di trasferire l'energia eccedente al sistema elettrico nazionale. Adiconsum evidenzia come tale bilancio positivo offra l'opportunità di allineare l'efficienza della rete di distribuzione locale agli standard di generazione regionali, mitigando i disservizi nei periodi di massimo carico stagionale.

Michele Gigliotti, presidente di Adiconsum Calabria, ha formalmente invitato la Regione Calabria a promuovere un tavolo di confronto istituzionale.

L'associazione ritiene che la cooperazione tra ente regionale, E-Distribuzione, Arera e associazioni dei consumatori sia la via maestra per identificare le vulnerabilità della rete e definire soluzioni strutturali di lungo periodo. Le proposte di Adiconsum Calabria includono:

Un cronoprogramma di interventi manutentivi per l'efficientamento e il potenziamento dei nodi critici della rete locale.

per l'efficientamento e il potenziamento dei nodi critici della rete locale. Procedure prioritarie e coordinate per il ripristino del servizio nei domicili con pazienti elettrodipendenti.

per il ripristino del servizio nei domicili con pazienti elettrodipendenti. Modalità operative snelle e standardizzate, d'intesa con Arera, per agevolare il ristoro dei danni documentati alle apparecchiature dei cittadini.

L'impegno di Adiconsum Calabria per i consumatori

Adiconsum Calabria si conferma un'associazione attiva nella tutela dei consumatori e degli utenti, con attenzione ai servizi pubblici essenziali e alla difesa dei diritti.

L'associazione interviene su questioni sociali rilevanti, come energia e trasporti, promuovendo il dialogo tra istituzioni, aziende e cittadini e proponendo soluzioni per la tutela delle fasce più vulnerabili.

Nel 2026, l'impegno di Adiconsum Calabria si è esteso agli aumenti delle tariffe del trasporto pubblico locale, chiedendo tavoli di confronto con Regione e aziende del settore. L'obiettivo è affrontare le criticità e garantire condizioni eque per i cittadini. Adiconsum Calabria prosegue il monitoraggio, proponendo attivamente misure che favoriscano la trasparenza e la piena tutela dei diritti dei consumatori.