Un uomo di origini marocchine è stato arrestato a Torino dalla polizia di Stato con l'accusa di aver rapinato un pensionato, aggredendolo mentre passeggiava con la nipotina. L'episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi in via Gorresio, nel quartiere Lucento, alla periferia del capoluogo piemontese. La ricostruzione della Squadra mobile ha evidenziato come l'aggressore abbia colpito ripetutamente l'anziano al volto e al corpo, con l'intento di sottrargli una preziosa collana d'oro.

Durante la brutale aggressione, il pensionato è caduto a terra, trascinando con sé la nipotina che teneva per mano.

La bambina, a seguito della caduta, ha battuto il viso sul marciapiede. Le indagini, condotte con rapidità dalla Sezione Falchi, hanno permesso di individuare il presunto autore in meno di ventiquattro ore. Questo risultato è stato possibile grazie alla raccolta di testimonianze cruciali e all'analisi delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona. L'uomo è stato rintracciato mentre si trovava in sella a un motociclo che è risultato rubato. Nel corso delle perquisizioni effettuate, gli agenti hanno sequestrato parte dell'abbigliamento che è stato ritenuto compatibile con quello indossato dall'aggressore al momento della rapina. Il fermo è stato disposto dalla Procura, motivato dal pericolo di fuga dell'indagato e dalla concreta possibilità di reiterazione del reato.

Maxi blitz e controlli contro i reati predatori

L'arresto si inserisce in un contesto più ampio di controlli straordinari e operazioni condotte dalla polizia di Stato su tutto il territorio torinese. Recentemente, le forze dell'ordine hanno intensificato le attività di contrasto ai reati predatori, con un focus particolare sulle vittime più vulnerabili come gli anziani. Un vasto maxi blitz, coordinato a livello nazionale, ha coinvolto attivamente anche il territorio di Torino, concentrando le operazioni nei quartieri considerati più a rischio, come Barriera di Milano e Madonna di Campagna, nelle aree della movida cittadina e presso i principali snodi ferroviari.

Nel capoluogo piemontese, l'azione della Squadra Mobile ha portato all'esecuzione di sette ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Queste misure sono state adottate nei confronti di giovani gravemente indiziati di aver commesso rapine ai danni di anziani, passanti e persino un tassista. Tra i provvedimenti eseguiti, figura anche un fermo specifico per la rapina subita dall'anziano in compagnia della nipotina. L'operazione ha inoltre registrato l'arresto di un giovane cittadino straniero trovato in possesso di oltre mille pastiglie di ossicodone, un potente oppioide. Sono stati anche arrestati in flagranza sei minorenni per reati legati al patrimonio e allo spaccio di droga, e denunciati altri tredici minori in stato di libertà, con contestuale sequestro di diverse armi da taglio.

L'impegno della polizia per la sicurezza urbana

La polizia di Stato continua a svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Questo impegno si concretizza attraverso operazioni coordinate sia a livello nazionale che locale, con l'obiettivo primario di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Le attività includono controlli mirati e capillari nei quartieri considerati a rischio, nelle zone frequentate dalla movida e nelle stazioni ferroviarie. Le indagini sono costantemente supportate dall'analisi approfondita delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza e dalla meticolosa raccolta di testimonianze. L'obiettivo ultimo di queste azioni è tutelare la collettività, ponendo una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani.