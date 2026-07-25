Un uomo di 45 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, a seguito di una violenta aggressione subita nella tarda serata di ieri. L'episodio si è verificato in un parco situato nella zona del Villaggio del Sole, un quartiere di Vicenza, al culmine di un alterco che ha avuto esiti drammatici.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, supportata dalle testimonianze raccolte tra i residenti, la lite sarebbe iniziata all'interno di un locale pubblico del quartiere. Successivamente, lo scontro sarebbe degenerato e proseguito nell'area verde adiacente al locale.

È in questo contesto che il 45enne avrebbe avuto la peggio, venendo colpito prima con pugni e poi con un oggetto contundente, descritto come un bastone o un grosso ramo, che gli ha inflitto ferite gravi.

La scoperta dell'uomo ferito è avvenuta grazie all'intervento di un residente della zona. Scendendo per verificare cosa stesse accadendo, il testimone ha trovato il 45enne riverso a terra, in stato di semi-incoscienza. Immediatamente, è stato allertato il numero unico per le emergenze 118. In pochi minuti, un'ambulanza del Suem del San Bortolo è giunta sul posto, fornendo i primi soccorsi vitali.

I sanitari hanno provveduto a stabilizzare la vittima direttamente sul luogo dell'aggressione, prima di trasferirla d'urgenza al nosocomio berico.

Qui, l'uomo è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni, che rimangono estremamente critiche a causa delle lesioni riportate.

Indagini in corso sull'aggressione a Vicenza

Le forze dell'ordine hanno prontamente avviato le indagini per fare piena luce sull'accaduto. L'obiettivo principale è ricostruire con esattezza la dinamica della violenta aggressione e identificare i responsabili. Al momento, le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli riguardo all'identità dell'aggressore o degli aggressori, né sulle specifiche motivazioni che hanno scatenato la lite e la successiva violenza.

L'intervento tempestivo degli operatori sanitari è stato cruciale per la gestione dell'emergenza.

Le prime cure prestate sul posto hanno permesso di stabilizzare il ferito prima del trasporto in ospedale, evidenziando l'importanza della catena dei soccorsi in situazioni di grave pericolo. Le indagini proseguono per assicurare alla giustizia i responsabili di questo grave atto di violenza.

Il ruolo del Suem 118 nel soccorso d'emergenza

L'episodio ha sottolineato ancora una volta l'importanza del Suem 118, il servizio di urgenza ed emergenza medica, che opera con dedizione nella provincia di Vicenza e in tutto il Veneto. Attivo 24 ore su 24, il Suem 118 coordina tutti gli interventi di soccorso sanitario in situazioni critiche, che spaziano da incidenti stradali a malori improvvisi, fino a episodi di aggressione come quello avvenuto nel parco del Villaggio del Sole.

Il servizio garantisce il trasporto rapido e sicuro dei pazienti verso le strutture ospedaliere più idonee, assicurando che i casi gravi ricevano il trattamento specialistico necessario nel minor tempo possibile. La sua efficienza è fondamentale per la tutela della salute pubblica e per la gestione delle emergenze che richiedono un intervento medico immediato e qualificato.