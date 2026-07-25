La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha formalmente approvato l'attivazione di quattro nuove classi che saranno operative già a partire dal prossimo anno scolastico. Questa iniziativa strategica è volta a diversificare e arricchire significativamente l'offerta formativa disponibile sul territorio valdostano. La decisione, maturata su proposta dell’assessore all’istruzione Erik Lavevaz, si pone l'obiettivo primario di rispondere in modo più mirato alle esigenze educative degli studenti e di contrastare efficacemente il rischio di dispersione scolastica, interessando istituti distribuiti in diverse aree della regione.

Nel dettaglio, l’Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc di Morgex vedrà l'introduzione di una nuova classe prima con un indirizzo musicale, ampliando così le opportunità per gli studenti con specifiche attitudini artistiche. Contestualmente, il Centro regionale per l’istruzione degli adulti (Cria), con sede ad Aosta, amplierà la propria proposta formativa con l'istituzione di due nuove classi. Queste saranno dedicate agli indirizzi professionali di 'Manutenzione e assistenza tecnica' e 'Servizi commerciali', una scelta che risponde a un previsto incremento delle iscrizioni e alle esigenze del mercato del lavoro. Anche l’Isiltep di Verrès beneficerà di questa espansione, con la creazione di una classe prima dell’indirizzo 'Servizi per la sanità e l’assistenza sociale', un settore di crescente importanza.

Ampliamento dell'Offerta Formativa e Obiettivi Strategici

Oltre alle quattro classi precedentemente menzionate, è stata disposta l'attivazione automatica, presso l’Istituzione scolastica Manzetti di Aosta, della classe prima del percorso professionale 'Gestione delle acque e del risanamento ambientale'. Questa attivazione è stata possibile grazie al raggiungimento del numero minimo di iscritti richiesto, confermando l'interesse per percorsi formativi specifici. L’assessore Erik Lavevaz ha ribadito con enfasi che tali provvedimenti "nascono dalla volontà di garantire, ove possibile, un’offerta formativa diversificata, capace di valorizzare le attitudini di ogni studente e di offrire opportunità concrete anche a chi è maggiormente esposto al rischio di dispersione scolastica".

Questa importante delibera si inserisce in una più ampia e complessa fase di transizione verso il nuovo dimensionamento della rete scolastica regionale. Un processo che, come ulteriormente spiegato dall’assessore Lavevaz, rappresenterà "l’occasione per approfondire le prospettive future anche alla luce dei dati demografici disponibili", sottolineando l'importanza di una pianificazione attenta, basata su analisi concrete e orientata a lungo termine.

Il Ruolo della Giunta Regionale nelle Politiche Educative

La Giunta regionale della Valle d'Aosta, in quanto organo esecutivo della Regione autonoma, detiene un ruolo fondamentale nell'attuazione delle politiche scolastiche e nella promozione dello sviluppo territoriale complessivo.

Le sue decisioni, formalizzate attraverso specifiche delibere, sono costantemente orientate a rispondere in maniera efficace e tempestiva alle esigenze formative della popolazione locale. L'introduzione di questi nuovi indirizzi e classi riflette una strategia ben definita, mirata a considerare attentamente sia le richieste provenienti dalle famiglie degli studenti sia le prospettive occupazionali future del contesto regionale. L'attenzione alle dinamiche demografiche e alla prevenzione della dispersione scolastica rimane un elemento centrale e prioritario nella programmazione delle politiche educative della regione.