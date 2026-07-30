Air Campania ha annunciato un significativo rafforzamento delle misure di sicurezza e controllo a bordo dei propri autobus. L'iniziativa mira a contrastare il fenomeno dei viaggiatori senza biglietto, comunemente noti come "portoghesi", e a garantire una maggiore tutela per il personale di bordo e per i passeggeri. Questa decisione giunge in risposta a una serie di episodi di aggressioni e comportamenti scorretti che si sono verificati negli ultimi mesi sulle linee gestite dall'azienda di trasporto pubblico regionale.

Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania, ha illustrato le nuove strategie implementate.

Tra queste, spiccano l'incremento del numero di controllori a bordo e una più stretta collaborazione con le forze dell'ordine. "Abbiamo deciso di potenziare i controlli e di equipaggiare i nostri operatori con strumenti tecnologici avanzati, capaci di velocizzare la verifica dei titoli di viaggio", ha affermato Acconcia. L'azienda ha inoltre previsto l'introduzione di personale di sicurezza su alcune tratte considerate a maggiore rischio, con l'obiettivo di prevenire atti di violenza e assicurare un ambiente più sereno e protetto per tutti gli utenti del servizio.

Potenziamento dei Controlli e Campagne di Sensibilizzazione

Le nuove disposizioni prevedono un sostanziale potenziamento del servizio di verifica dei biglietti.

Saranno incrementate le squadre di controllo, che opereranno sia all'interno dei mezzi di trasporto sia presso le principali fermate. Parallelamente, Air Campania ha lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai viaggiatori. L'iniziativa intende promuovere attivamente il rispetto delle regole e sottolineare l'importanza fondamentale del pagamento del titolo di viaggio. L'azienda ha evidenziato come la presenza di viaggiatori sprovvisti di biglietto rappresenti non solo un danno economico considerevole per le casse aziendali, ma contribuisca anche a generare situazioni di tensione e disagio tra gli utenti e il personale di servizio.

Air Campania: Ruolo e Servizi sul Territorio

Air Campania si configura come una società di trasporto pubblico regionale, con un'operatività concentrata prevalentemente nella regione Campania.

L'azienda gestisce un'ampia rete di servizi di mobilità su gomma, collegando efficacemente i principali centri urbani con le aree periferiche. Il suo ruolo è cruciale nel garantire un servizio essenziale per la mobilità quotidiana dei cittadini, facilitando gli spostamenti verso scuole, ospedali e importanti poli industriali. Oltre ai servizi di linea, Air Campania si dedica anche al trasporto scolastico e all'organizzazione di servizi speciali in occasione di eventi specifici, dimostrando una forte vocazione al supporto della comunità locale.

Attraverso l'introduzione di queste rinnovate misure di sicurezza e controllo, Air Campania si prefigge l'obiettivo di elevare la qualità complessiva del servizio offerto e di assicurare una maggiore protezione, sia per i propri dipendenti che per tutti coloro che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico regionale.