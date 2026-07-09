La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla, valida dalle 13:00 alle 20:00 di oggi, per l'intera Campania. L'avviso segue le valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteo.

Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche di forte intensità a scala locale. Il quadro meteo è instabile, con fenomeni in rapida evoluzione e di particolare intensità. Possibili grandine, raffiche di vento e fulmini, con danni a coperture e strutture esposte.

Rischio idrogeologico e raccomandazioni

L'avviso, diffuso ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata, evidenzia un rischio idrogeologico.

Tra gli impatti al suolo: allagamenti, esondazioni, superamento livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento acque stradali, caduta massi e frane.

La Protezione Civile raccomanda alle autorità competenti di attuare le misure, strutturali e non strutturali, previste dai piani comunali per prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni. Si verifichi la tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche, date le raffiche di vento.

Gestione dell'allerta e coordinamento

La procedura di allerta prevede il monitoraggio costante delle condizioni da parte del Centro Funzionale, che trasmette le informazioni ai Comuni tramite la Sala Operativa Unificata. Gli enti locali sono chiamati a seguire le indicazioni e a predisporre le misure per la gestione delle criticità, con focus sul rischio idrogeologico e la sicurezza di persone e infrastrutture.