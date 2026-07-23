Anas ha annunciato la sospensione temporanea dei cantieri presenti sulle principali arterie stradali dell'Umbria. L'iniziativa, che coinvolge in particolare la E45 e la Terni-Orte, è stata decisa per facilitare la circolazione veicolare durante il periodo estivo e in vista del prossimo Giubileo Francescano.

Questa importante misura riguarda specificamente il tratto della strada statale 675 Umbro-Laziale compreso tra San Gemini e Terni, oltre ai lavori in corso sulla E45 tra Perugia e Orte. L'obiettivo primario è limitare i disagi per gli automobilisti che si sposteranno nella regione, sia per motivi turistici che per partecipare ai numerosi eventi religiosi previsti in occasione del Giubileo.

La sospensione dei lavori sarà temporanea e i cantieri verranno ripristinati solo al termine delle principali festività e del periodo di maggiore afflusso. Questa strategia è volta a garantire una viabilità più scorrevole e sicura. Anas ha chiarito che l'interruzione riguarda sia gli interventi di manutenzione ordinaria sia quelli straordinari attualmente in corso sulle due cruciali arterie umbre.

Sospensione dei lavori su E45 e Terni-Orte

La rimozione dei cantieri interessa in modo significativo la E45, un'infrastruttura di vitale importanza che collega l'Umbria con altre regioni italiane e rappresenta un asse strategico per il traffico locale e nazionale. Anche la Terni-Orte, attualmente interessata da lavori di ammodernamento e manutenzione, vedrà una completa sospensione delle attività di cantiere per tutta la durata dell'estate e delle celebrazioni giubilari.

Anas ha sottolineato che tale provvedimento è stato adottato per agevolare sia i residenti della regione sia i numerosi visitatori attesi in Umbria. La finalità è duplice: ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la sicurezza stradale. L'azienda ha precisato che l'intervento si inserisce in un più ampio piano di gestione della viabilità in occasione di grandi eventi e periodi di intenso traffico.

Il ruolo di Anas nella gestione della viabilità umbra

Anas, società parte del Gruppo FS Italiane, detiene la responsabilità della gestione, manutenzione e ammodernamento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. Tra queste rientrano proprio la E45 e la Terni-Orte, infrastrutture chiave per la regione.

La società opera su tutto il territorio italiano con l'obiettivo costante di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, implementando piani specifici in concomitanza con eventi di rilievo o periodi di particolare afflusso veicolare.

La sospensione temporanea dei cantieri rappresenta una delle strategie adottate da Anas per rispondere efficacemente alle esigenze di mobilità di cittadini e visitatori. Questo è particolarmente vero in occasione di eventi che attraggono un elevato numero di persone, come il Giubileo Francescano. Al termine delle festività e del periodo estivo, i lavori di manutenzione e ammodernamento riprenderanno regolarmente, seguendo la programmazione già definita.