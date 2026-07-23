Un escursionista di 55 anni è stato ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale di Bolzano, a seguito di una caduta avvenuta durante un'escursione nei pressi di Dobbiaco. L'uomo è precipitato nel rio San Silvestro, un incidente che si è verificato il 23 luglio 2026. Al momento, non vi sono testimoni oculari della dinamica esatta, il che rende la ricostruzione dell'accaduto un compito prioritario per le autorità intervenute.

La scoperta del ferito è avvenuta ai piedi della gola, dove un altro escursionista ha notato il corpo e ha prontamente lanciato l'allarme.

La risposta è stata immediata e coordinata: sul posto sono giunti i Carabinieri, il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e la Croce bianca. Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse a causa della natura impervia del terreno, rendendo indispensabile l'intervento dell'elicottero Pelikan 2, che ha provveduto al trasporto urgente dell'uomo all'ospedale di Bolzano per le necessarie cure mediche.

L'intervento di soccorso e i pericoli dei sentieri montani

L'operazione di soccorso ha evidenziato l'importanza della sinergia tra le diverse squadre intervenute. La collaborazione tra Carabinieri, Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Croce bianca è stata cruciale per gestire la situazione. In particolare, l'impiego dell'elicottero Pelikan 2 si è dimostrato determinante per il recupero dell'escursionista in un'area particolarmente difficile da raggiungere via terra.

Nonostante l'efficacia dei soccorsi, l'assenza di testimoni diretti alla caduta lascia ancora da chiarire l'esatta dinamica che ha portato all'incidente.

Questo incidente si inserisce in un contesto di recenti eventi che evidenziano la pericolosità intrinseca di alcuni percorsi montani. Soltanto il giorno precedente, infatti, un triste episodio ha visto la morte di un uomo di 42 anni, originario dell'Alto Adige, precipitato da un sentiero impervio nel rio Nero, situato sopra Ora. Questi drammatici accadimenti fungono da monito, sottolineando come anche un semplice inciampo possa avere conseguenze estremamente gravi o addirittura fatali in ambienti montani.

L'importanza del Soccorso alpino e dell'elisoccorso in montagna

Il Soccorso alpino svolge un ruolo insostituibile nella regione del Trentino-Alto Adige, garantendo assistenza e interventi rapidi e qualificati in tutte le situazioni di emergenza che si verificano in montagna. L'elisoccorso Pelikan 2 rappresenta uno strumento fondamentale in questo sistema, essendo specificamente attrezzato per il recupero di persone in difficoltà in zone particolarmente impervie. La sua capacità di operare in condizioni meteorologiche e ambientali complesse, unita alla rapidità con cui può raggiungere aree altrimenti inaccessibili ai mezzi tradizionali, lo rende un asset cruciale. La stretta collaborazione e il coordinamento tra tutte le forze di soccorso coinvolte sono, pertanto, elementi indispensabili per assicurare la massima tempestività ed efficacia in ogni operazione di salvataggio.