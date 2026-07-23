Un evento speciale ha animato l'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, dove Ernesto Costantini ha celebrato il suo 108° compleanno. Il 23 luglio 2026, Costantini, ricoverato nel reparto di Medicina, ha condiviso questo traguardo con il personale sanitario, ringraziando medici e infermieri per le cure e l'affetto ricevuti.

L'Usl Umbria 1 ha comunicato che le condizioni di Ernesto Costantini sono buone e la dimissione è prevista entro uno o due giorni. Nato ad Assisi il 23 luglio 1918, Costantini risiede a Branca, frazione di Gubbio. Ha partecipato alla seconda guerra mondiale e ha lavorato come operaio agricolo.

Le sue passioni includono la lettura e l'informazione. Oggi vive circondato dall'affetto di una numerosa famiglia: nove nipoti, dieci pronipoti e tredici trisnipoti. La direzione di Presidio e il personale del reparto hanno espresso i loro auguri, ringraziandolo per il gesto di riconoscenza.

Longevità eugubina-gualdese

La comunità di Branca e dell'area eugubino-gualdese vanta numerosi anziani ultracentenari. Recentemente, la Basilica di Sant’Ubaldo ha ospitato la Festa dei Nonni, celebrando il valore degli anziani. Protagonisti sono stati Corrado Codignoni, 105 anni, di Branca, ed Ester Afani, 101 anni, di Casamorcia. L’iniziativa, promossa da Anteas e Fnp Cisl di Gubbio e Gualdo Tadino, ha sottolineato il valore sociale degli anziani e il loro ruolo centrale in famiglia e società.

L'Usl Umbria 1 per gli anziani

L'Usl Umbria 1, gestore dell'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, fornisce assistenza sanitaria a una popolazione con numerosi cittadini anziani. L'azienda si impegna a garantire servizi e cure adeguate, con attenzione alle esigenze delle persone più longeve, come dimostrato anche in occasione del compleanno di Ernesto Costantini, evidenziando un costante impegno per la salute della terza età.