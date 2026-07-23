Anas ha recentemente concluso le prove di carico su due nuovi viadotti, elementi chiave del progetto di raddoppio a quattro corsie della strada statale 318 di Valfabbrica, asse viario fondamentale tra Perugia e Ancona. I test, eseguiti nel tratto compreso tra Valfabbrica e Casacastalda, forniranno i dati necessari per le procedure di collaudo delle strutture.

Le verifiche hanno impiegato dodici mezzi pesanti, ciascuno di circa cinquanta tonnellate, disposti in tre configurazioni diverse per valutare la risposta strutturale. I viadotti, denominati Tre Vescovi e Calvario, sono stati realizzati con una struttura mista acciaio-calcestruzzo armato.

Il Tre Vescovi si estende per 129 metri, mentre il Calvario misura 60 metri.

L'investimento complessivo per questi lavori di raddoppio ammonta a 135 milioni di euro. Il progetto include la costruzione di una seconda carreggiata, che affianca quella già esistente, aperta al traffico nel 2016 come variante al vecchio tracciato.

Dettagli tecnici e fasi del progetto

Il tratto interessato dal raddoppio è lungo circa tre chilometri, di cui 2,4 chilometri in galleria. Le opere sotterranee comprendono la galleria Casacastalda (1.545 metri) e la galleria Picchiarella (874 metri), essenziali per l'efficienza del nuovo percorso.

Ad agosto, il traffico sarà deviato sulla nuova carreggiata per permettere l'adeguamento di quella esistente.

L'ultimazione dei lavori e l'apertura al traffico a quattro corsie dell'intera tratta sono previste in autunno, un traguardo che migliorerà significativamente la fluidità e la sicurezza della circolazione sulla direttrice Perugia-Ancona.

Anas: gestione e sviluppo della rete stradale

Anas, società pubblica italiana, è responsabile della gestione, manutenzione e ammodernamento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale. Con oltre 32.000 chilometri di infrastrutture, l'ente garantisce sicurezza ed efficienza attraverso interventi ordinari, straordinari e la realizzazione di nuove opere strategiche per il Paese.