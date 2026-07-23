Il Comune di Ancona ha ufficialmente avviato un significativo percorso di collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche, attraverso il suo Dipartimento di Management (Dima). L'obiettivo di questa partnership è la realizzazione di uno studio preliminare approfondito, fondamentale per la successiva redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug) della città. La decisione, di notevole importanza per il futuro assetto urbano, è stata presa dalla giunta comunale su proposta dell'assessore all'Urbanistica Angelo Eliantonio. L'intento primario è quello di dotare Ancona di uno strumento di pianificazione territoriale che sia non solo moderno, ma soprattutto basato su dati aggiornati e su una conoscenza estremamente approfondita delle dinamiche demografiche, economiche e sociali che plasmano il tessuto cittadino e il suo territorio circostante.

Analisi dettagliata e fondamenti scientifici per il Pug

Lo schema di accordo delineato tra le parti affida al Dipartimento di Management dell’Università un ruolo cruciale nella fase di analisi. Il team accademico sarà responsabile della raccolta, organizzazione, analisi e interpretazione di una vasta mole di dati. Questi riguarderanno aspetti vitali come l'evoluzione della popolazione, i fenomeni sociali in atto, e la struttura del sistema economico, produttivo e culturale di Ancona. Per assicurare la massima attendibilità e rigore scientifico, verranno utilizzate esclusivamente le principali fonti statistiche istituzionali, tra cui spiccano i dati forniti dall'Istat, dalla Camera di Commercio e dalle banche dati sia regionali che comunali.

A completamento di questa fase conoscitiva, è prevista la predisposizione di una dettagliata relazione socio-economica e la creazione di specifiche carte tematiche. Queste ultime avranno il compito di visualizzare in modo chiaro l'andamento demografico, la densità abitativa e le peculiarità del sistema economico cittadino, fornendo una base visiva e analitica indispensabile.

Prospettive future e guida accademica

L'assessore Angelo Eliantonio ha ribadito con chiarezza la motivazione alla base di questa scelta strategica: "L’obiettivo è costruire il Piano Urbanistico Generale partendo da una conoscenza approfondita della città e del territorio. Per questo abbiamo scelto di affidarci alle competenze scientifiche dell’Università Politecnica delle Marche".

Questa dichiarazione evidenzia la volontà politica di fondare le future direttive urbanistiche su un approccio scientifico e basato sull'evidenza. La direzione scientifica di questa articolata ricerca è stata affidata alla professoressa Maria Serena Chiucchi, la cui esperienza garantirà il rispetto dei più elevati standard accademici e metodologici.

Le analisi previste dal progetto si spingeranno oltre, approfondendo temi di grande attualità e impatto per il futuro di Ancona. Un focus particolare sarà dedicato all'applicazione della Valutazione di Impatto Generazionale (Vig). Questo strumento innovativo permetterà di esaminare in maniera scientifica e tecnicamente misurabile gli effetti che le future decisioni di governo del territorio potranno avere sulle nuove generazioni, garantendo una pianificazione lungimirante.

Parallelamente, sarà condotta una valutazione attenta degli impatti generati dai grandi eventi sulla città, un aspetto cruciale per la gestione delle infrastrutture e dei servizi. L'intero percorso che condurrà al nuovo Pug si configura, dunque, come una fase di studio estremamente dettagliata e meticolosa, ancorata a dati istituzionali verificati e a metodologie scientifiche all'avanguardia, il tutto realizzato in stretta sinergia con un ente accademico di riconosciuta eccellenza nel panorama locale e nazionale.