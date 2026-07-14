I carabinieri di Osimo e Falconara hanno condotto due operazioni nella provincia di Ancona, con il sequestro di armi bianche e attrezzi da scasso. Gli interventi, avvenuti nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2026, hanno portato alla denuncia di due individui per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Interventi a Osimo e Falconara Marittima

A Osimo, all’una di notte, i militari hanno fermato un ventenne incensurato. Durante una perquisizione veicolare e personale, è stato trovato con un coltello a serramanico con meccanismo a scatto e lama di 9,5 centimetri.

L’arma è stata sequestrata e il giovane denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

A Falconara Marittima, un 62enne già noto alle forze dell’ordine è stato controllato durante un’operazione sulla circolazione stradale. Nella borsa del suo veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico, un coltello modello “finger knife” e un grimaldello. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere in luogo pubblico.

Contrasto al porto abusivo di armi e sicurezza

Il porto di armi bianche e oggetti offensivi in luogo pubblico è regolamentato dalla normativa italiana con sanzioni penali per chiunque ne sia in possesso senza giustificato motivo.

Tali operazioni dei carabinieri si inseriscono nei controlli per la sicurezza pubblica e prevenzione reati. La vigilanza stradale e territoriale è uno strumento fondamentale per contrastare il porto abusivo di armi e la diffusione di strumenti pericolosi. L’obiettivo è ridurre i rischi per i cittadini e prevenire violenza o criminalità, mantenendo un elevato controllo sul territorio.