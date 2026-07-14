Un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli si è verificato alle 10:30 di martedì 14 luglio 2026 sulla A10 Genova–Savona. L'evento è avvenuto all'interno della galleria Coronata Est, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle–Genova, in direzione del capoluogo ligure. Il tratto autostradale è stato immediatamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità.

Gestione del traffico e interventi

La chiusura ha causato il blocco della circolazione e una coda di sei chilometri all’uscita obbligatoria di Genova Aeroporto, in direzione Genova.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Gli automobilisti provenienti da Savona e diretti a Genova hanno dovuto uscire a Genova Aeroporto, percorrere la viabilità cittadina e rientrare a Genova Ovest sulla A7 Serravalle–Genova. In alternativa, era possibile anticipare l’uscita a Genova Prà e rientrare sempre a Genova Ovest tramite la A7.

Riapertura e situazione del traffico

Il tratto autostradale è stato riaperto al traffico poco dopo le 11:10. Nonostante la riapertura, il traffico ha registrato una coda di sei chilometri. Le operazioni di soccorso e gestione della viabilità hanno permesso un rapido ripristino della circolazione.

Il personale di Autostrade per l’Italia e le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione fino al completo deflusso dei veicoli in coda.

La galleria Coronata Est e la sicurezza

La galleria Coronata Est, scenario dell'incidente, è una delle infrastrutture chiave lungo il tratto urbano della A10. Questo segmento è gestito dal 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, responsabile della manutenzione, della sicurezza e della gestione ordinaria e straordinaria di diversi chilometri di rete autostradale nel territorio ligure, garantendo interventi tempestivi in caso di emergenze e incidenti.