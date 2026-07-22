I Carabinieri della provincia di Ancona hanno inferto un duro colpo al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con operazioni mirate che hanno portato a denunce e sequestri significativi. Le attività, condotte dai militari delle stazioni di Osimo, Jesi e Agugliano, si sono concentrate su diverse località dell'Anconetano, evidenziando l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico illecito.

Operazioni mirate a Jesi e Agugliano: dettagli delle denunce

Nel dettaglio delle operazioni, i Carabinieri di Jesi hanno intercettato e fermato un uomo di 35 anni, di origine albanese, privo di fissa dimora e con precedenti di polizia.

L'individuo è stato individuato in una zona periferica della città e, durante il controllo, è stato trovato in possesso di ben 47 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 22,5 grammi. L'uomo stava attivamente cercando di occultare la sostanza stupefacente tra la vegetazione circostante, nel tentativo di eludere i controlli delle forze dell'ordine. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Parallelamente, i Carabinieri della stazione di Agugliano hanno denunciato un 24enne del posto, ritenuto responsabile di cessione di sostanza stupefacente, consolidando l'azione di contrasto sul territorio.

Vasto raggio d'azione: sequestri e arresti in tutta la provincia

Questi interventi si inseriscono in un più ampio contesto di attività antidroga che ha interessato l'intera provincia di Ancona nello stesso periodo. I Carabinieri hanno intensificato i controlli mirati in diverse località, riuscendo a sequestrare complessivamente oltre 70 dosi tra cocaina e hashish, e a denunciare ulteriori persone in stato di libertà. Tra le operazioni più rilevanti, spicca quella condotta a Senigallia, dove i militari hanno proceduto all'arresto di due uomini. Questi erano stati trovati in possesso di una quantità considerevole di droga: oltre 110 grammi di cocaina, già meticolosamente suddivisi in 66 involucri pronti per la vendita.

Un'altra azione significativa si è verificata a Falconara Marittima, durante un posto di blocco. Qui, una ragazza albanese di 24 anni è stata intercettata e, a seguito di perquisizione, è stata trovata in possesso di 12,5 grammi di cocaina, anch'essa già suddivisa in dosi, e di 300 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Anche per lei è scattata la denuncia a piede libero.

L'insieme di queste operazioni testimonia il costante e incisivo impegno dei Carabinieri nella provincia di Ancona. Le azioni coordinate, che coinvolgono diverse stazioni e nuclei operativi, mirano alla prevenzione dei reati e al contrasto fermo al traffico di stupefacenti sul territorio, garantendo maggiore sicurezza e legalità per la comunità.