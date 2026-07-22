I controlli di sicurezza sono stati significativamente rafforzati a Monfalcone e Grado per l'intera stagione estiva, su disposizione del Comando provinciale dei Carabinieri di Gorizia. Questa iniziativa rientra in un più ampio potenziamento dei servizi sul territorio, che prevede l'impiego delle Squadre di Intervento Operativo (Sio). Questi reparti specializzati dell'Arma affiancheranno i militari delle stazioni locali e le aliquote Radiomobili, con l'obiettivo di garantire una maggiore copertura e prontezza d'intervento. La decisione di intensificare la vigilanza è stata presa in seguito alle indicazioni emerse durante le riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Ester Fedullo, in previsione del notevole aumento delle presenze turistiche che caratterizza le due rinomate località durante i mesi estivi.

Le pattuglie saranno strategicamente impiegate nelle aree di maggiore affluenza, includendo i centri cittadini, le principali direttrici di traffico e i luoghi di aggregazione. Una particolare attenzione sarà rivolta a Grado, che in estate vede crescere in modo significativo la sua popolazione, e a Monfalcone. Le Sio, inquadrate nella 1ª Brigata Mobile dell'Arma, svolgeranno controlli straordinari, istituiranno posti di blocco, effettueranno verifiche su persone e veicoli e forniranno supporto ai servizi di ordine pubblico. L'obiettivo primario di queste operazioni è duplice: rafforzare la prevenzione dei reati e aumentare la percezione di sicurezza tra residenti e visitatori.

Collaborazione Interforze per la Sicurezza Territoriale

Il piano complessivo di rafforzamento della sicurezza è stato dettagliatamente definito nel corso di un'importante riunione tenutasi in Prefettura. All'incontro hanno partecipato i sindaci di Gorizia e Grado, il vicesindaco di Monfalcone, insieme ai rappresentanti delle principali forze dell'ordine e delle istituzioni locali, tra cui Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, Polizia stradale, Polizia di frontiera e le Polizie locali. Questa azione coordinata mira a garantire una maggiore sicurezza a cittadini e turisti per tutta la stagione estiva. Le località a maggiore vocazione turistica ricevono un'attenzione specifica: a Grado, le forze di polizia incrementeranno la loro presenza sul territorio, specialmente nelle ore serali e notturne, avvalendosi anche del supporto di personale proveniente da altre province.

A Monfalcone, la Polizia locale effettuerà servizi notturni prolungati fino all'una, concentrando i controlli nelle aree di maggiore aggregazione sociale.

Viabilità, Sicurezza Marittima e Prevenzione Incendi

Durante la riunione prefettizia è stato altresì affrontato il cruciale tema della viabilità, con l'imminente avvio del nuovo Piano operativo per l'esodo estivo. Questo piano prevede una gestione dinamica della circolazione, concordata con il gestore autostradale, finalizzata a limitare la formazione di code nell'area del Lisert. La Polizia stradale intensificherà i pattugliamenti e i servizi dedicati alla sicurezza della circolazione, mentre la Polizia di frontiera manterrà attivi i controlli ai valichi con la Slovenia e presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

Sul fronte della sicurezza in mare, la Capitaneria di porto di Monfalcone e l'Ufficio circondariale marittimo di Grado proseguiranno l'operazione "Mare e laghi sicuri", assicurando attività di prevenzione lungo il litorale e in mare aperto, supportate da una sala operativa attiva 24 ore su 24. Anche i Vigili del fuoco rafforzeranno il loro dispositivo estivo, disponendo di squadre aggiuntive dedicate all'antincendio boschivo e di un'ulteriore squadra operativa specificamente a Grado. Parallelamente, proseguono i controlli negli esercizi che ospitano spettacoli e manifestazioni aperte al pubblico, con verifiche che stanno fornendo esiti confortanti.