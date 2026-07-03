L'Azienda Napoletana Mobilità (ANM) ha ufficialmente annunciato la conclusione della procedura di amministrazione controllata, avviata negli anni scorsi per fronteggiare una critica situazione finanziaria. La notizia, comunicata il 3 luglio 2026, segna un momento significativo per la società che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo campano, aprendo nuove prospettive per la mobilità cittadina.

Il risanamento dei conti dell'ANM ha permesso la chiusura della procedura, grazie a una serie di interventi mirati e a un piano di rientro che ha coinvolto tutte le aree operative.

L'uscita dall'amministrazione controllata rappresenta un risultato importante per la città di Napoli e per gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale.

Il percorso di risanamento e gli obiettivi raggiunti

L'ANM ha sottolineato che il percorso di risanamento è stato reso possibile da una gestione più efficiente delle risorse e dalla riorganizzazione dei servizi. La società ha dichiarato che la chiusura dell'amministrazione controllata è frutto di un lavoro di squadra e di una strategia condivisa con le istituzioni locali. Tra le azioni intraprese figurano la razionalizzazione delle spese, il recupero dei crediti e l'ottimizzazione dei processi interni, fondamentali per la stabilizzazione finanziaria.

Il completamento del piano di rientro ha consentito all'ANM di presentare conti in equilibrio, condizione necessaria per la chiusura della procedura. L'azienda ha inoltre ribadito l'impegno a garantire la continuità e il costante miglioramento dei servizi di trasporto pubblico per i cittadini di Napoli.

Il ruolo centrale dell'ANM nel trasporto pubblico napoletano

L'Azienda Napoletana Mobilità è la principale società di gestione del trasporto pubblico locale nel comune di Napoli. L'ANM si occupa della rete di autobus, tram e metropolitana, fornendo servizi essenziali per la mobilità urbana. La società, di proprietà pubblica, svolge un ruolo centrale nel garantire gli spostamenti quotidiani di migliaia di persone nella città partenopea.

La conclusione della procedura di amministrazione controllata segna una nuova fase per l'ANM. L'azienda punta a rafforzare la propria presenza e a migliorare ulteriormente l'efficienza dei servizi offerti agli utenti, consolidando il proprio ruolo nella mobilità cittadina.