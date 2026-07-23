Un tragico episodio ha scosso la comunità di Bari Sardo, in Sardegna, dove un giovane di diciannove anni, Simone Concas, è stato brutalmente ucciso a coltellate nel pomeriggio di ieri. L'omicidio è avvenuto al culmine di una violenta lite, scaturita a seguito di un precedente incidente stradale in cui la vittima aveva investito con la propria auto una ragazza di ventidue anni. La giovane, residente in un paese vicino, era conosciuta da tempo da Concas.

Le prime ricostruzioni, effettuate dai carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro, indicano che la ragazza, una studentessa universitaria, stava passeggiando nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo in compagnia del suo fidanzato.

In quel frangente, è stata investita dalla Renault Clio condotta da Simone Concas. L'impatto è stato violento: la giovane è rimasta schiacciata tra il veicolo e un muro roccioso, riportando gravi traumi alle gambe. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata d'urgenza e ricoverata presso l'ospedale Brotzu di Cagliari, dove le sue condizioni rimangono serie.

Il fermo del presunto aggressore minorenne

Dopo l'investimento, Simone Concas si è dato alla fuga. Tuttavia, è stato inseguito con determinazione dal fidanzato della ragazza ferita e dal fratello minore della ventiduenne. I due lo hanno raggiunto in via Leonardo Da Vinci, dove, secondo i primi accertamenti, lo avrebbero accoltellato a morte prima di dileguarsi dalla scena del crimine.

Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini. Nel corso della notte, i carabinieri, sotto il coordinamento della procuratrice di Lanusei Paola Dal Monte e della Procura di Cagliari, hanno interrogato i due giovani. Al termine degli interrogatori, il fratello minorenne della studentessa investita è stato sottoposto a fermo con la grave accusa di omicidio. Il giovane sarà trasferito e recluso presso l'istituto minorile di Quartucciu.

Le indagini in corso e il contesto dell'omicidio

Le indagini proseguono senza sosta per fare piena luce sulla complessa dinamica degli eventi e per definire con precisione tutte le responsabilità. L'intera vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, con l'investimento iniziale avvenuto intorno alle ore 18 nei pressi del campo sportivo di Bari Sardo.

Si ipotizza che la lite, culminata nell'omicidio, possa essere stata innescata o aggravata da una pregressa relazione tra la vittima, Simone Concas, e la ragazza che è stata investita. Al momento, la posizione giudiziaria del minorenne fermato è attentamente al vaglio delle autorità competenti, mentre la giovane ferita continua a lottare in ospedale in gravi condizioni.