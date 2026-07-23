Un uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di stalking, un reato grave che ha visto come vittima una giovane donna. La complessa vicenda si è sviluppata tra due località venete: Cortina d'Ampezzo, situata in provincia di Belluno, e Padova, città dove risiede la persona perseguitata. Le indagini che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine sono state avviate a seguito della denuncia presentata dalla ragazza, la quale ha dettagliatamente riferito di essere stata oggetto di una persecuzione protrattasi per un lungo e angosciante periodo.

Le indagini e l'arresto per stalking

Secondo quanto meticolosamente ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe sistematicamente seguito e molestato la giovane in diverse occasioni e in luoghi differenti, manifestando la sua condotta persecutoria sia tra le vie di Cortina d'Ampezzo che nel contesto urbano di Padova. La polizia, attraverso un'attenta raccolta di elementi probatori e testimonianze, ha accumulato prove sufficienti che hanno condotto all'emissione del provvedimento di arresto. Gli inquirenti hanno ritenuto pienamente fondati i timori espressi dalla vittima, la cui sicurezza era compromessa. Gli agenti sono intervenuti con prontezza dopo aver verificato la gravità e la reiterazione delle azioni dell'indagato, il quale avrebbe posto in essere una serie di comportamenti insistenti e minacciosi, tali da generare un perdurante stato di ansia e paura nella donna.

Collaborazione tra le forze dell'ordine

Il delicato caso ha richiesto il coinvolgimento attivo delle forze dell'ordine operanti in due distinte province venete, quelle di Belluno e Padova, a dimostrazione di una proficua e necessaria collaborazione interforze tra i diversi uffici di polizia coinvolti. L'intervento risolutivo è stato il risultato di una serie approfondita di accertamenti e verifiche che hanno inequivocabilmente confermato la situazione di pericolo in cui versava la giovane. Questo arresto si configura come un esempio concreto ed efficace delle attività di contrasto agli atti persecutori che vengono quotidianamente svolte sul territorio dalle autorità competenti, con l'obiettivo primario di tutelare le vittime di stalking e garantire la sicurezza pubblica.