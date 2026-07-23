Un tragico episodio ha scosso Bari Sardo, in Sardegna, dove Simone Concas, un giovane di diciannove anni, è stato brutalmente ucciso a coltellate. L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18, nei pressi di un campo sportivo del paese. La vicenda ha avuto inizio con un grave investimento: secondo le ricostruzioni, la vittima avrebbe volontariamente travolto con la sua auto, una Renault Clio, una ragazza di ventidue anni a lui conosciuta. La giovane è rimasta incastrata tra la vettura e un muro roccioso, riportando gravi lesioni, ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove le sue condizioni sono particolarmente critiche.

A seguito del violento investimento, Simone Concas sarebbe stato immediatamente inseguito dal fidanzato della ragazza e dal fratello minore di lei. I due aggressori lo avrebbero raggiunto in via Leonardo Da Vinci, dove il diciannovenne è stato fatalmente accoltellato. Dopo aver compiuto l'atto, entrambi si sono dati alla fuga. La risposta delle forze dell'ordine è stata rapida: nella notte stessa, i carabinieri della Compagnia di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro hanno avviato le indagini. Le operazioni sono state coordinate dalla procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte, e dalla Procura di Cagliari, portando all'interrogatorio di due ragazzi e al fermo del minorenne, fratello della studentessa investita.

L'indagine e il fermo del minorenne

Le indagini, condotte con celerità dai carabinieri, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti, evidenziando come una lite sia degenerata in un atto di violenza mortale. I militari hanno raccolto testimonianze cruciali sul luogo dell'omicidio. Il minorenne fermato, accusato dell'omicidio, sarà trasferito in un istituto minorile a Quartucciu, una struttura dedicata all'accoglienza e alla custodia di minori sottoposti a provvedimenti giudiziari. Questo passo è fondamentale per l'iter giudiziario che seguirà, volto a chiarire ogni aspetto della tragica vicenda.

Le condizioni della ragazza e il quadro investigativo

La ragazza investita, originaria di Ilbono, è stata soccorsa d'urgenza e trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Qui si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni, con lesioni significative che richiedono cure intensive. L'ospedale Brotzu, uno dei principali centri ospedalieri della Sardegna, è specializzato nella gestione di emergenze e traumi gravi. L'intero quadro investigativo si concentra ora sulla definizione precisa dei ruoli e delle responsabilità, mentre la comunità locale è profondamente scossa dall'accaduto, che ha spezzato una giovane vita e ne ha messa a rischio un'altra.