La Guardia di finanza ha eseguito una serie di perquisizioni nelle sedi delle società calcistiche Bari e Napoli, entrambe riconducibili alla famiglia De Laurentiis. L'operazione si inserisce nel quadro di un'ampia inchiesta coordinata dal procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, e condotta dai finanzieri del Comando provinciale del capoluogo pugliese. Le indagini vertono su presunte false comunicazioni sociali relative al bilancio dell’esercizio 2024 della SSC Bari, oltre a ipotesi di bancarotta fraudolenta. Quest'ultima fattispecie è collegata alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, un tempo nota come fallimento, presentata a causa dell’insolvenza della società sportiva pugliese.

Indagati e Dettagli dell'Inchiesta

Tra i principali indagati figurano Aurelio De Laurentiis, 77 anni, attuale presidente del Consiglio di amministrazione della SSC Napoli, e suo figlio Luigi De Laurentiis, 47 anni, che ricopre il ruolo di amministratore unico della SSC Bari. Le attività di perquisizione non si sono limitate alle sedi delle squadre, estendendosi anche alla Filmauro a Roma, la società che detiene la proprietà unica di entrambe le entità calcistiche. L'inchiesta ha coinvolto, seppur non come indagati, anche figure di spicco del mondo sportivo quali i direttori sportivi Ciro Polito (già al Bari), Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso (entrambi con un passato al Napoli), e il procuratore Graziano Battistini, noto per aver seguito il calciatore Elia Caprile.

Contesto Economico e Procedurale della SSC Bari

Il procedimento giudiziario è strettamente connesso a una richiesta di liquidazione giudiziale della SSC Bari, avanzata dalla Procura pugliese. Questa iniziativa è stata supportata da una consulenza tecnica depositata a fine maggio, in un periodo delicato per la squadra, segnato dalla sua recente retrocessione in serie C. L'analisi ha rivelato che tra il 2019 e il 2025 la società calcistica avrebbe accumulato un deficit di 30 milioni di euro, generando un'enorme mole di debiti. Le ipotesi investigative si concentrano dunque sulle presunte false comunicazioni sociali nel bilancio e sulle fattispecie di bancarotta fraudolenta, direttamente collegate alla gestione economica della società e alla conseguente richiesta di avvio della procedura di liquidazione giudiziale.

La Storia della SSC Bari e la Recente Retrocessione

La Società Sportiva Calcio Bari, fondata nel lontano 1908, rappresenta una delle realtà storiche del calcio italiano. Con sede a Bari, la squadra ha vissuto un percorso sportivo caratterizzato da numerosi cicli di promozioni e retrocessioni, consolidandosi come un importante punto di riferimento per la comunità sportiva locale e regionale. La recente retrocessione in serie C ha segnato un momento di crisi per il club, precedendo di poco l'avvio delle indagini che stanno attualmente interessando la sua gestione finanziaria e amministrativa. Questo evento sportivo si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà economiche che hanno portato all'attuale situazione giudiziaria.