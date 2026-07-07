Un'importante operazione delle forze dell'ordine è stata condotta a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, culminata nella scoperta di bunker e armi all'interno di un edificio un tempo considerato una ex roccaforte del clan Gionta. L'intervento, avvenuto il 7 luglio 2026, ha visto il dispiegamento di diverse unità impegnate in una minuziosa perquisizione di una palazzina situata in via Bertone.

Durante le approfondite attività di ricerca, gli investigatori hanno individuato due bunker nascosti, uno dei quali abilmente ricavato in un'intercapedine tra i muri della struttura.

Al loro interno sono state rinvenute numerose armi da fuoco, tra cui pistole e fucili, oltre a un ingente quantitativo di munizioni e giubbotti antiproiettile. Le forze dell'ordine hanno anche sequestrato materiale utile alle indagini, inclusi telefoni cellulari e varia documentazione. L'edificio era già noto agli inquirenti per essere stato, in passato, un punto di riferimento per il clan Gionta, un'organizzazione criminale storicamente radicata nel territorio di Torre Annunziata.

Dettagli dell'operazione e materiali sequestrati

L'efficacia dell'operazione è stata garantita da una serie di accurati accertamenti tecnici e dall'impiego di strumenti specifici, essenziali per rilevare vani occulti e individuare con precisione i nascondigli.

Le armi sequestrate sono state immediatamente poste a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti balistici. È emerso che i bunker erano stati progettati con sistemi di apertura a scomparsa, rendendoli estremamente difficili da individuare senza una profonda conoscenza della struttura dell'edificio.

Contesto territoriale e storico dell'edificio

La palazzina di via Bertone, fulcro dell'intervento, è stata per anni strettamente associata alle attività illecite del clan Gionta, un'organizzazione criminale che ha giocato un ruolo centrale nella storia della criminalità organizzata locale. La città di Torre Annunziata è stata, in diverse occasioni, teatro di significative operazioni delle forze dell'ordine, tutte mirate a contrastare la pervasiva presenza di gruppi criminali strutturati e radicati nel tessuto urbano. Questa operazione rappresenta un ulteriore e significativo tassello nelle continue attività di controllo e prevenzione svolte dalle autorità per garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.