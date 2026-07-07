Un salvataggio cruciale si è verificato il 4 luglio 2026 a Villa Rosa, Teramo, presso lo stabilimento balneare “Polvere di Stelle”. Intorno alle 11:30, due bagnanti, un uomo di 53 anni e un giovane di 21, si sono trovati in grave difficoltà oltre la barriera delle scogliere, incapaci di rientrare a causa del mare agitato.

Il bagnino dello stabilimento, Michele, è intervenuto con un pattino per soccorrere i due. Tuttavia, la fatica e le condizioni del mare lo hanno messo a sua volta in seria difficoltà: dopo averli raggiunti, è caduto in acqua. Pur riuscendo a risalire sul pattino con i due soccorsi, non aveva più la forza di governare l’imbarcazione e riportarla a riva.

L'intervento del poliziotto fuori servizio

Ad assistere alla scena c'era Roberto Villa, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso le Volanti della Questura di Fermo, in spiaggia con la famiglia. In possesso di brevetto da bagnino, Villa si è tuffato immediatamente. Ha raggiunto il pattino, ha aiutato Michele a raddrizzare l’imbarcazione e, remando insieme controcorrente, li ha riportati tutti e tre in salvo sulla battigia. Tutti i coinvolti sono stati recuperati in buone condizioni di salute.

Roberto Villa ha minimizzato il proprio gesto, definendolo un riflesso istintivo. “È stato tutto istintivo,” ha dichiarato. “Ho fatto il bagnino per dodici anni e, quando ho visto quello che stava accadendo, non ci ho pensato un attimo.

Ero in spiaggia con la mia famiglia, ma ho sentito subito di dover andare.” Il questore di Fermo, Eugenio Ferraro, ha espresso orgoglio e compiacimento per il comportamento esemplare dell’agente.

L’episodio di Villa Rosa evidenzia l’importanza della preparazione e della prontezza d’intervento. L’agente Roberto Villa, grazie alla sua esperienza come bagnino e alla sua professione nella Polizia di Stato, ha dimostrato come competenze specifiche e un forte senso del dovere siano determinanti in situazioni di emergenza. La sinergia tra il bagnino Michele e l’agente Villa ha permesso di scongiurare una tragedia, garantendo la sicurezza in mare.