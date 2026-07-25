I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Nicola Barbieri e Marco Ausili, hanno proposto di semplificare le verifiche degli abbonamenti nel trasporto pubblico locale delle Marche. La richiesta mira a consentire agli operatori di controllare la effettiva titolarità dell'abbonamento anche tramite l'esibizione di un documento di riconoscimento, un'iniziativa che si inserisce nell'evoluzione del sistema di bigliettazione elettronica Marta, i cui primi risultati sono attesi nei prossimi mesi.

Semplificazione dei Controlli e Tutela degli Utenti

La proposta nasce da numerose segnalazioni di cittadini, in particolare giovani studenti e pendolari, che, pur regolarmente abbonati, si sono trovati in difficoltà non potendo esibire il supporto cartaceo del titolo di viaggio durante i controlli.

Barbieri e Ausili hanno evidenziato come questa innovazione, basata sulla consultazione di un database remoto, rappresenterebbe un significativo passo avanti nella semplificazione dei controlli e nella tutela degli utenti in regola.

L'Impegno della Regione per la Digitalizzazione

In risposta all'interrogazione, l’assessore regionale ai Trasporti ha confermato l’impegno della Regione Marche nello sviluppo del sistema Marta e nell'accelerazione della digitalizzazione del servizio. Sono stati illustrati gli interventi e le implementazioni previste, con l'obiettivo di rendere il trasporto pubblico più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei viaggiatori. I consiglieri hanno sottolineato come l'attuale normativa possa creare difficoltà anche a chi è in regola, ma sprovvisto del supporto fisico dell'abbonamento.

Il Futuro Digitale e l'Aggiornamento Normativo

L’introduzione degli abbonamenti digitali sugli smartphone è vista come soluzione chiave per semplificare la vita degli utenti e le operazioni di controllo. Barbieri e Ausili hanno inoltre suggerito di avviare una riflessione sull’aggiornamento della legge regionale n. 12 del 2009, affinché possa recepire le più recenti evoluzioni tecnologiche. I consiglieri si sono detti fiduciosi che il percorso intrapreso dalla Regione porterà a soluzioni sempre più efficaci e moderne, adeguate alle esigenze di passeggeri e operatori.