Una bambina di dieci anni è scomparsa nelle acque del lago di Como il 21 luglio 2026. L'allarme è scattato nella zona antistante i giardini pubblici del capoluogo, proprio di fronte al Tempio Voltiano. La minore si trovava in compagnia dei suoi genitori, di nazionalità straniera, al momento della scomparsa.

La bambina si è tuffata in un punto del lago dove vige un divieto di balneazione. Quest'area è purtroppo nota per aver registrato in passato diversi episodi di annegamento. Dopo essersi immersa, la piccola non è più riemersa, spingendo i familiari a lanciare l'allarme e a richiedere i soccorsi.

Ricerche Immediate nel Lago di Como

Le operazioni di ricerca sono state avviate con urgenza. Sul posto sono confluite unità di Polizia, squadre dei Vigili del Fuoco, con un elicottero per perlustrazione aerea, e i Carabinieri, intervenuti per supportare soccorso e coordinamento. La mobilitazione testimonia l'impegno profuso per localizzare la bambina.

L'area dell'incidente è conosciuta per la sua pericolosità. Nonostante i chiari divieti di balneazione vigenti, imposti per la sicurezza dei bagnanti, si continuano a verificare episodi critici. Le autorità ribadiscono l'importanza di rispettare tali ordinanze.

Il Contesto del Tempio Voltiano e le Norme di Sicurezza

Il Tempio Voltiano, vicino ai giardini pubblici di Como, è un simbolo culturale dedicato ad Alessandro Volta.

L'area del lungolago, molto frequentata, è soggetta a specifiche ordinanze che proibiscono la balneazione. Tali misure garantiscono la sicurezza pubblica, considerando fondale e correnti pericolose in tratti non idonei.

Le squadre di soccorso continuano a operare senza sosta, nella speranza di ritrovare la bambina scomparsa e di portare sollievo ai familiari in attesa.