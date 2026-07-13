Una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Bari ha scosso il territorio pugliese, portando all'iscrizione nel registro degli indagati di ben 116 persone. L'inchiesta si concentra su un sofisticato sistema di riciclaggio di denaro, dove slot machine e videopoker sarebbero stati utilizzati per ripulire i proventi di attività illecite legate alla criminalità organizzata locale.

L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha svelato come numerosi esercizi commerciali nel Barese fossero coinvolti in questa rete. I proventi derivanti dalle attività criminali venivano abilmente reinvestiti attraverso l'uso di apparecchi da gioco, permettendo così di ripulire ingenti somme di denaro.

Gli investigatori hanno documentato un articolato sistema di gestione di slot machine e videopoker, chiaramente riconducibile a gruppi mafiosi attivi nella regione.

Il meccanismo del riciclaggio e i dettagli dell'operazione

Le approfondite indagini hanno permesso di ricostruire con precisione il meccanismo fraudolento. Il denaro di provenienza illecita veniva inserito negli apparecchi da gioco e successivamente prelevato come vincita, simulando in tal modo una provenienza lecita dei fondi. Questo stratagemma consentiva ai gruppi criminali di reintrodurre nel circuito economico legale le somme accumulate illegalmente.

Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno coinvolto non solo i gestori degli apparecchi, ma anche diverse società di gestione e i titolari di attività commerciali che, consapevolmente o meno, avrebbero facilitato il processo di riciclaggio.

Durante l'operazione, sono stati sequestrati numerosi documenti e materiale informatico, elementi cruciali per ricostruire i complessi flussi di denaro e per definire le responsabilità individuali di ciascun indagato. Questa azione rappresenta un passo significativo nella lotta incessante contro l'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico legale del territorio.

L'impegno della Guardia di Finanza nel contrasto al crimine economico

La Guardia di Finanza, corpo di polizia a ordinamento militare sotto l'egida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolge un ruolo fondamentale nella polizia economico-finanziaria. Le sue principali aree di intervento includono il contrasto al riciclaggio, l'evasione fiscale e la criminalità economica.

L'istituzione è costantemente impegnata nella tutela delle entrate dello Stato e nella prevenzione dei reati finanziari, operando con dedizione su tutto il territorio nazionale.

Nel corso degli anni, la Guardia di Finanza ha sviluppato una competenza specialistica nel settore del contrasto al riciclaggio di denaro, avvalendosi di strumenti investigativi all'avanguardia e di una stretta collaborazione con le autorità giudiziarie e le altre forze di polizia. L'operazione condotta a Bari si inserisce pienamente in questo quadro di attività mirate alla repressione delle infiltrazioni mafiose nell'economia legale, riaffermando l'impegno costante delle forze dell'ordine a difesa della legalità e della trasparenza economica.