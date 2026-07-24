Una ragazza di 26 anni è stata aggredita nel tardo pomeriggio di ieri all'interno dei bagni pubblici del parco Rossani, in via Vitantonio De Bellis a Bari.
Secondo quanto raccontato dalla stessa vittima sui social, l'aggressione sarebbe stata compiuta da quattro persone, tra cui due minorenni, che l'avrebbero colpita, strattonata e presa a calci.
I soccorsi e le ferite riportate
Dopo l'accaduto, la 26enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al Policlinico di Bari.
I medici hanno riscontrato traumi al naso e a un occhio.
Le indagini
Sull'episodio sono in corso gli accertamenti della polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione.
Nelle scorse ore gli agenti hanno ascoltato anche alcune persone presenti nella zona al momento dei fatti per raccogliere elementi utili alle indagini.