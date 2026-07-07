Il Comitato operativo viabilità (Cov) della Valle d'Aosta ha confermato l'attuale assetto della circolazione nella bassa Valle fino al 12 luglio. La decisione, presa ad Aosta il 7 luglio 2026, segue le criticità riscontrate domenica 5 luglio e prevede un rafforzamento dei presidi lungo la strada dell’Envers, arteria chiave per il traffico turistico di rientro.

La Protezione civile ha avviato contatti con i gestori delle piattaforme di navigazione per un aggiornamento tempestivo delle informazioni sulla viabilità, rispondendo a una delle principali problematiche degli automobilisti.

Sono state definite misure correttive per la prossima domenica. Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha inoltre annunciato la convocazione del Comitato ordine e sicurezza pubblica (Cosp) per valutare sicurezza e ordine pubblico legati alla circolazione, con il coinvolgimento delle Forze di Polizia già dal prossimo fine settimana.

Gestione del traffico e prime valutazioni

La riunione del Cov ha analizzato le criticità del fine settimana precedente, focalizzandosi sui rallentamenti e le congestioni su Strada statale 26 e strada dell’Envers. Il piano della Protezione civile (15:00-21:00) ha gestito più efficacemente il flusso di veicoli in uscita. Il traffico è stato intenso su autostrada e SS26, a causa dei cantieri, ma con minori intasamenti sulle strade secondarie.

Valerio Segor, capo della Protezione civile, ha evidenziato un traffico "intenso e rallentato, ma con maggior ordine e minori intasamenti sulle strade secondarie, a differenza di quanto avvenuto domenica scorsa", sia in autostrada (ancora condizionata dai cantieri) sia lungo la SS26. Cruciale è stata la garanzia della circolazione dei mezzi di soccorso, pienamente assicurata durante la sperimentazione.

Collaborazione e prospettive per la mobilità

La Protezione civile ha ringraziato Sindaci, amministratori, Polizie locali, Polizia Stradale, Anas, Vigili del fuoco volontari e tutto il personale per il presidio del territorio e l'attuazione delle misure. Nei prossimi giorni, Regione ed enti coinvolti analizzeranno i risultati per valutare correttivi e la possibile riproposizione del modello nei futuri fine settimana, data la pressione del traffico turistico estivo sulla rete viaria valdostana.

Questa gestione coordinata della viabilità si conferma indispensabile per contenere i disagi causati dai cantieri autostradali e dall’elevato afflusso turistico. L'obiettivo resta l'individuazione di soluzioni strutturali per migliorare duraturamente mobilità e sicurezza nella regione.