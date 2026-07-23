Un bambino di un anno e mezzo è deceduto all'ospedale di Catanzaro. Altri quattro bambini, frequentanti lo stesso asilo di Tropea della vittima, sono stati ricoverati con sintomi analoghi. L'ipotesi è di infezione batterica, ma le cause esatte dei malori e del decesso non sono state confermate e sono oggetto di accertamenti.

Dei quattro piccoli ricoverati, tre sono stati dimessi dopo le cure, mentre uno resta sotto osservazione all'ospedale di Catanzaro. Il bambino deceduto, Alessio Pio, era stato inizialmente ricoverato a Vibo Valentia. A causa del peggioramento delle sue condizioni, con sospetto di setticemia, è stato trasferito d'urgenza a Catanzaro mercoledì mattina.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, il piccolo è deceduto.

Indagine e provvedimenti

La Procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze del decesso e accertare eventuali responsabilità. I genitori del bambino hanno presentato denuncia in Questura. La magistratura ha disposto il sequestro della cartella clinica di Alessio Pio e della salma. Nelle prossime ore, verrà eseguita l'autopsia, fondamentale per stabilire le cause della morte e verificare l'eventuale presenza di agenti patogeni.

L'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Vibo Valentia ha convocato un vertice d'urgenza con il commissario straordinario Angelo Vittorio Sestito e i suoi collaboratori per ricostruire i fatti.

Dall'asilo è giunta una comunicazione formale alle autorità sanitarie, segnalando la situazione e chiedendo indicazioni per l'intervento. Autorità sanitarie e investigatori stanno ricostruendo contatti e circostanze comuni ai bambini coinvolti, tutti iscritti allo stesso asilo di Tropea, per capire se i casi siano collegati e se vi sia una causa unica.