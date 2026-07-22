Il Soccorso alpino è intervenuto sul ghiacciaio della Marmolada, versante trentino a Canazei, per un 40enne scivolato sulla via Normale. L'allarme in quota ha richiesto specialisti per recupero e assistenza. Contemporaneamente, la Stazione Alta Val di Fassa è stata impegnata a Campitello per una caduta su sentiero. Il Soccorso alpino ha agito prontamente, garantendo sicurezza negli interventi montani.

Interventi in Val di Fassa: climber e escursionista

Ieri, il Soccorso Alpino Trentino ha gestito due operazioni in Val di Fassa. Il primo allarme (10:30) riguardava la variante Messner della via Vinatzer a Punta Rocca, Marmolada.

Un climber croato (1997) è precipitato per circa quindici metri, riportando diversi traumi a causa di un chiodo di protezione fuoriuscito. L'elicottero della Centrale Unica di Emergenza è intervenuto; il tecnico di elisoccorso ha recuperato ferito e compagno illeso.

Il secondo intervento (14:00) ha visto una escursionista di Pistoia (1998) cadere lungo il sentiero dal Rifugio Preuss a Gardeccia. L'allarme, lanciato dagli accompagnatori, ha attivato l'elicottero e la Stazione Centro Fassa del Soccorso Alpino. Due soccorritori via terra e l'equipe sanitaria sbarcata vicino al rifugio hanno assistito la donna. Con un trauma cranico e alternanza di coscienza, è stata stabilizzata e trasportata all'elicottero per l'ospedale.

Il ruolo del Soccorso alpino trentino

Il Soccorso alpino trentino è cruciale per sicurezza e pronto intervento negli incidenti in montagna. L'organizzazione si avvale di operatori specializzati e tecnici di elisoccorso. Le stazioni locali (Alta e Centro Val di Fassa) coordinano recupero e assistenza sanitaria. Questi episodi evidenziano l'importanza di squadre di soccorso preparate nel Trentino, dove la frequentazione di escursionisti e alpinisti è elevata in estate, rendendo indispensabile un soccorso alpino efficiente.