La Giunta provinciale di Bolzano ha formalmente espresso un parere di netta contrarietà in merito alla proposta di cedere i poligoni di tiro presenti sul proprio territorio all'Unione Italiana Tiro a Segno (UiTS). Questa importante decisione è stata assunta durante una recente e approfondita seduta dell'esecutivo provinciale, nel corso della quale è stata attentamente valutata l'intera questione del trasferimento di queste strutture, ritenute fondamentali per la comunità e le sue peculiarità.

Le motivazioni alla base del rifiuto provinciale

La posizione decisa della Provincia di Bolzano si radica nella ferma volontà di conservare e rafforzare la gestione autonoma e diretta dei poligoni a livello locale.

La Giunta ha infatti argomentato che la cessione di tali infrastrutture a un ente di carattere nazionale, come l'UiTS, non risulterebbe affatto in linea con i preminenti interessi e le specifiche competenze che caratterizzano la Provincia autonoma di Bolzano. La gestione dei poligoni di tiro è, infatti, un ambito considerato di elevata rilevanza strategica per l'intero territorio provinciale. Tale importanza è motivata sia da imprescindibili ragioni di sicurezza pubblica e territoriale, garantendo un controllo mirato, sia dalla necessità di tutelare e valorizzare le intrinseche specificità locali, che includono tradizioni e pratiche legate all'uso di tali strutture, radicate nella cultura altoatesina.

Il ruolo cruciale della gestione locale e l'autonomia

I poligoni di tiro oggetto di questa discussione sono attualmente sotto la diretta amministrazione e il controllo della Provincia. Queste strutture rivestono un ruolo duplice e significativo, essendo impiegate sia per lo svolgimento di attività sportive regolamentate, che coinvolgono appassionati e associazioni locali, sia per soddisfare precise e irrinunciabili esigenze istituzionali, come l'addestramento delle forze dell'ordine o di corpi speciali operanti sul territorio. La Giunta provinciale ha tenuto a sottolineare con forza che la gestione mantenuta a livello locale consente un controllo diretto e capillare sulle modalità di utilizzo e su tutte le attività che vengono svolte all'interno di questi spazi.

Questo approccio garantisce una maggiore e più efficace aderenza alle reali necessità e alle peculiarità del territorio, con risposte rapide e personalizzate. La decisione finale della Giunta si inserisce, pertanto, in modo coerente e significativo nel più ampio quadro delle prerogative di autonomia che sono riconosciute alla Provincia di Bolzano, confermando la sua capacità di esercitare piena competenza su materie considerate vitali per il proprio sviluppo e la salvaguardia dei propri interessi.