Un tragico rinvenimento ha segnato il pomeriggio del 22 luglio 2026 a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto all'interno dell'ex Pio Monte della Misericordia. Il luogo, un'area di difficile accesso, è purtroppo noto per il suo avanzato stato di degrado e per la frequente presenza di ingressi abusivi, elementi che ne evidenziano la vulnerabilità.

Intervento delle autorità e prime ipotesi

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Casamicciola Terme, coordinati dal comandante Maria Funiciello.

Hanno effettuato i primi rilievi e delimitato l'area per consentire le indagini. Le informazioni iniziali suggeriscono che la vittima fosse un senza fissa dimora. L'ex Pio Monte, infatti, era utilizzato come rifugio di fortuna da persone in condizioni di marginalità, offrendo un precario riparo.

Accertamenti medico-legali e il ruolo della Procura

Per un'analisi più approfondita, è giunto sul luogo il medico legale, incaricato di un esame esterno preliminare della salma. I risultati saranno riferiti alla Procura della Repubblica di Napoli. Sarà il magistrato di turno a decidere se autorizzare la rimozione del corpo o disporre ulteriori accertamenti, inclusa la possibilità di un esame autoptico, fondamentale per determinare con precisione le cause del decesso.

Nelle prossime ore, la salma sarà trasferita per l'identificazione formale e per completare tutti gli accertamenti necessari.

Il contesto di degrado dell'ex Pio Monte

Il complesso dell'ex Pio Monte della Misericordia a Casamicciola Terme è da tempo al centro dell'attenzione per le sue precarie condizioni strutturali e il suo stato di degrado. La struttura è stata oggetto di numerose segnalazioni, riguardanti sia la pericolosità intrinseca dei luoghi sia la presenza costante di ingressi abusivi. In questo momento, gli investigatori si concentrano su due aspetti fondamentali che rimangono ancora avvolti nel mistero: l'esatta causa del decesso e l'identità della vittima. La risoluzione di questi interrogativi è cruciale per fare piena luce sull'accaduto.