Una svolta storica per la sanità calabrese si concretizza con l'approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, dello schema di decreto che destina nuove e consistenti risorse Inail all’edilizia sanitaria. Per la Calabria, questo significa un finanziamento straordinario di un miliardo di euro aggiuntivo, interamente dedicato alla modernizzazione e al potenziamento degli ospedali sul territorio. Si tratta del più alto stanziamento ottenuto da una regione italiana in questa specifica tranche di risorse, un dato che evidenzia la ritrovata centralità della regione.

Su un totale nazionale di circa 2,45 miliardi di euro, la Calabria si posiziona al primo posto per quota assegnata, superando significativamente altre regioni come la Puglia e l'Emilia-Romagna, tradizionalmente più favorite in termini di investimenti.

Investimenti strategici per la rete ospedaliera

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha delineato con precisione la ripartizione di queste ingenti risorse, che andranno a sostenere quattro interventi infrastrutturali di primaria importanza. Nello specifico, 300 milioni di euro saranno allocati per la costruzione del nuovo ospedale di Catanzaro, un'opera attesa e fondamentale per il capoluogo. Altri 200 milioni di euro saranno impiegati per la realizzazione della Cittadella della Salute di Catanzaro, un polo sanitario integrato.

Per la provincia di Crotone, è previsto un investimento di 300 milioni di euro per la costruzione di un nuovo ospedale a Crotone, mentre la provincia di Cosenza beneficerà di 200 milioni di euro per un nuovo ospedale a Cosenza. Questi investimenti mirati sono considerati cruciali per accelerare la realizzazione di opere strategiche, garantendo che nei prossimi anni la regione possa contare su strutture moderne, sicure, tecnologicamente avanzate e pienamente rispondenti alle esigenze di salute dei cittadini calabresi.

Un percorso di visione e impegno

Roberto Occhiuto ha enfatizzato che questo risultato di tale portata non è casuale, ma è il frutto di un lavoro lungo e meticoloso. Ha sottolineato l'importanza di un'attenta fase di progettazione e di un dialogo costante e costruttivo con il governo centrale, elementi essenziali per tradurre le idee e le visioni in interventi concreti e finanziabili.

Il presidente ha dichiarato: "Questo miliardo non è il punto di arrivo, ma un passo decisivo per ricostruire la sanità calabrese con ospedali nuovi e funzionali". L'impegno della Regione, ha aggiunto, proseguirà con determinazione affinché ogni singolo finanziamento si traduca rapidamente in cantieri aperti. L'obiettivo primario è quello di garantire, nel più breve tempo possibile, una sanità più efficiente, moderna e concretamente vicina ai bisogni dei cittadini calabresi, superando le criticità del passato.

Dai finanziamenti ai cantieri operativi

La fase successiva all'ottenimento di queste risorse sarà cruciale. L'obiettivo prioritario per i prossimi mesi sarà la rapida conversione di questi finanziamenti in cantieri operativi.

Questo permetterà di dotare la regione di strutture sanitarie all'avanguardia, non solo dal punto di vista strutturale ma anche tecnologico, capaci di offrire un'assistenza di qualità superiore. L'intera operazione mira a garantire che gli investimenti previsti si trasformino al più presto in un servizio sanitario efficiente, moderno e realmente accessibile, in grado di migliorare significativamente la qualità della vita e la salute della comunità calabrese. Si tratta di un impegno a lungo termine per una rinascita infrastrutturale e funzionale del sistema sanitario regionale.