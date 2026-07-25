A seguito del maltempo che ha colpito San Benedetto del Tronto, il ripristino della pulizia urbana richiederà ancora diversi giorni di lavoro. Gli interventi di PicenAmbiente proseguono senza sosta, concentrandosi in questa fase sulle aree a maggiore afflusso turistico. Tra queste, il lungomare con le sue traverse, il centro cittadino, via Mare e il Paese Alto sono considerate zone prioritarie.

La decisione di privilegiare le zone turistiche è dettata dal periodo dell'anno: la città è nel pieno della stagione estiva, accogliendo migliaia di visitatori che ogni giorno frequentano spiagge, alberghi e chalet.

L’assessore al Verde pubblico e al Decoro urbano, Stefano Muzi, ha sottolineato sui social l'importanza di questa scelta: "Per ripristinare la pulizia in tutti i quartieri serviranno tempo e pazienza. Comprendiamo il desiderio di ogni cittadino di vedere la propria strada subito pulita, ma in questo momento è necessario garantire il miglior livello di decoro nelle zone turistiche, che rappresentano il biglietto da visita della città".

Interventi straordinari per il decoro urbano

Tra le operazioni più complesse affrontate dagli operatori, spicca la rimozione di un enorme tronco spiaggiato sulla battigia del lungomare nord. Per gestire l'ostacolo, è stato necessario portare una motosega in spiaggia, sezionare il fusto e procedere alla sua rimozione, un'operazione definita lunga e complessa.

L'assessore Muzi ha commentato l'intervento: "Ha richiesto tempo e risorse, ma era fondamentale restituire sicurezza e fruibilità della spiaggia ai bagnanti. È lo stesso principio che si applica quando si accoglie un ospite in casa: si cerca sempre di offrirgli il meglio. Continueremo a lavorare senza sosta fino a riportare il decoro in ogni quartiere della città".

PicenAmbiente, la società incaricata della gestione dell'igiene urbana a San Benedetto del Tronto e in altri comuni della provincia di Ascoli Piceno, è in prima linea in queste operazioni. L'azienda si occupa abitualmente della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, della pulizia delle strade e della gestione di servizi ambientali integrati, con particolare attenzione alle esigenze stagionali delle località turistiche.

In frangenti di emergenza, come quelli causati da eventi meteorologici intensi, PicenAmbiente attiva protocolli straordinari per assicurare il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro nelle aree più frequentate e sensibili della città.