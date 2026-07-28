Firenze si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo. Dopo una giornata caratterizzata dal codice giallo, la città vedrà l'attivazione del codice arancione per le giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio. Questa allerta, che indica un livello di rischio elevato per la salute, è stata confermata e diffusa dalle autorità competenti, invitando la cittadinanza ad adottare comportamenti prudenti.

Le previsioni meteorologiche indicano un significativo aumento delle temperature. Le minime notturne potranno raggiungere i 25 gradi, mentre le massime diurne si attesteranno tra i 36 e i 37 gradi.

La temperatura percepita, a causa dell'umidità, potrebbe toccare picchi di 39 gradi. Di fronte a questo scenario, il Comune di Firenze ha rinnovato l'appello ai cittadini, sottolineando l'importanza di prestare particolare attenzione alle persone più fragili: anziani, individui con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini molto piccoli, categorie maggiormente esposte ai rischi legati al calore.

Precauzioni Essenziali Contro il Caldo Intenso

Il codice arancione impone l'adozione di specifiche misure preventive per mitigare gli effetti negativi del caldo sulla salute. Tra le raccomandazioni principali, in linea con le indicazioni del Ministero della Salute, figurano: limitare l’esposizione al sole durante le ore più calde della giornata, assicurarsi un'adeguata idratazione bevendo molta acqua, e astenersi da attività fisica intensa all’aperto.

È inoltre consigliabile favorire il raffreddamento del corpo e, con spirito di comunità, controllare le condizioni di familiari o vicini di casa che potrebbero essere più vulnerabili alle alte temperature.

Il Comune di Firenze ribadisce l'importanza di seguire scrupolosamente queste indicazioni, specialmente durante i giorni di allerta. L'obiettivo è ridurre al minimo i rischi associati alle temperature elevate e proteggere efficacemente le fasce più sensibili della popolazione, garantendo il benessere di tutti i residenti.

Il Sistema di Allerta e la Collaborazione Istituzionale

La gestione delle ondate di calore si basa su un sistema coordinato che vede il coinvolgimento di diversi enti. Il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio è responsabile dell'emissione dei bollettini di allerta, fornendo le linee guida operative ai Comuni.

Parallelamente, il Centro Funzionale Regionale della Toscana si occupa delle previsioni meteorologiche dettagliate e della valutazione del rischio a livello locale, collaborando attivamente con le amministrazioni comunali per la gestione delle emergenze climatiche.

Il Comune di Firenze svolge un ruolo cruciale nella diffusione capillare delle informazioni e delle raccomandazioni preventive ai cittadini, specialmente quando si attivano le allerte di livello arancione e rosso. Per ulteriori dettagli sulle ondate di calore, sui livelli di allerta e sulle misure di prevenzione, è possibile consultare i siti istituzionali del Comune di Firenze e del Ministero della Salute, fonti autorevoli per una corretta informazione e tutela della salute pubblica.