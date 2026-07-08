Il Tribunale di Caltanissetta ha emesso una sentenza di condanna a undici anni di reclusione per un uomo di 64 anni, riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata nei confronti delle proprie figlie. All'epoca dei fatti, le vittime erano minorenni, non avendo ancora raggiunto i dieci anni di età. Le gravi accuse si riferiscono a episodi avvenuti tra il 2005 e il 2007. Secondo la ricostruzione della Procura, l'imputato avrebbe abusato ripetutamente delle due bambine, sia all'interno dell'abitazione familiare che in altri contesti.

La decisione del Tribunale e le misure accessorie

Nel corso del procedimento giudiziario, era stata imputata anche la madre delle minori, accusata di non aver impedito gli abusi, ma la donna è deceduta durante il dibattimento. I giudici hanno ritenuto l'uomo responsabile per una parte specifica delle contestazioni, mentre altri episodi sono stati dichiarati prescritti a causa del decorso dei termini. Oltre alla pena detentiva principale, la sentenza ha stabilito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualsiasi incarico che comporti contatti con minori. Questa misura accessoria è volta a garantire la massima protezione delle fasce più vulnerabili della società e a prevenire il rischio di recidiva.

È stato inoltre disposto il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con una provvisionale immediatamente esecutiva di cinquemila euro, a titolo di primo indennizzo per le vittime.

Assistenza legale e il quadro normativo

Le parti civili, rappresentate dalle figlie vittime degli abusi, sono state assistite dagli avvocati Giuseppe Dacquì, Ramona Dacquì e Alba Raguccia, che hanno sostenuto la loro causa in tribunale. La difesa dell'imputato è stata invece curata dall'avvocato Sergio Messina. Questa condanna si inserisce pienamente nel rigoroso quadro della legislazione italiana in materia di violenza sessuale aggravata su minori. Il sistema giuridico italiano prevede pene severe per tali reati e impone l'interdizione perpetua dai pubblici uffici come misura accessoria obbligatoria per i condannati in casi di crimini gravi contro la persona, specialmente quando le vittime sono bambini o adolescenti.

L'obiettivo primario di tali disposizioni è la tutela dei minori, la loro protezione da ulteriori pericoli e la prevenzione di future recidive, in stretta conformità con le normative stabilite dal codice penale italiano. La sentenza emessa a Caltanissetta riafferma con forza l'impegno della giustizia nel contrastare fermamente i reati più odiosi e nel proteggere i diritti fondamentali delle vittime più giovani, sottolineando la gravità di tali condotte e la necessità di risposte giudiziarie adeguate.