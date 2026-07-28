Il Comune di Campli affronta una complessa situazione finanziaria. Il sindaco, Federico Agostinelli, ha annunciato la scoperta di un disavanzo di amministrazione pari a 6,6 milioni di euro nei conti dell'ente. L'annuncio, reso pubblico, è stato accompagnato dalla notizia che il primo cittadino ha formalmente presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Teramo. L'iniziativa mira a segnalare la situazione e a sollecitare un'indagine approfondita per chiarire le cause e individuare eventuali responsabilità.

Dettagli sul Disavanzo e le Sue Implicazioni

Il significativo disavanzo di amministrazione di 6,6 milioni di euro è emerso a seguito di approfondite verifiche condotte sui bilanci comunali. Il sindaco Agostinelli ha enfatizzato la portata di questa cifra, definendola "un disavanzo importante che non può essere sottovalutato". L'amministrazione comunale ha ritenuto fondamentale portare la questione all'attenzione della magistratura affinché vengano svolti gli accertamenti del caso e si possa fare piena luce sulle origini di questo deficit. La scoperta di tale ammanco finanziario pone il Comune di Campli di fronte a sfide complesse per il riequilibrio delle finanze, con l'attuale amministrazione impegnata ad agire con la massima trasparenza e determinazione per tutelare gli interessi dell'ente e della comunità.

L'Esposto alla Procura: Trasparenza e Ricerca di Responsabilità

La decisione di Federico Agostinelli di depositare un esposto presso la Procura della Repubblica di Teramo è stata dettata dalla volontà di garantire la massima trasparenza e la tutela dell'ente e dei cittadini. Il sindaco ha ribadito: "Abbiamo ritenuto doveroso informare la magistratura per garantire la massima trasparenza e tutela dell'ente e dei cittadini". Questa iniziativa legale è considerata un passo essenziale per avviare un processo di chiarimento e per identificare eventuali responsabilità legate al disavanzo di 6,6 milioni di euro. L'esposto illustra dettagliatamente le motivazioni e l'obiettivo principale è fare luce sulle cause che hanno generato l'ingente disavanzo e, se del caso, individuare i responsabili.

Il Comune di Campli assicura piena collaborazione con le autorità competenti, fornendo il supporto necessario per facilitare le indagini e garantire la chiarezza di ogni aspetto della vicenda, affrontando questa delicata fase ripristinando la stabilità economica dell'ente.