Dal 3 al 7 agosto 2026, la pittoresca località di Arcevia, situata nella provincia di Ancona, si prepara ad accogliere la tredicesima edizione del Super Drum Camp. Questo evento, riconosciuto come uno dei drum camp più longevi d’Italia, si conferma un appuntamento di spicco nel panorama musicale nazionale, richiamando batteristi di ogni età e livello da ogni angolo del Paese. L'iniziativa offre un'opportunità unica di crescita e confronto per tutti gli appassionati dello strumento, consolidando la sua reputazione come punto di riferimento per la formazione e l'aggiornamento nel mondo della batteria.

Apertura internazionale e didattica d'eccellenza

L’edizione 2026 del Super Drum Camp segna un’importante e significativa apertura verso la scena musicale internazionale. Tra gli ospiti di prestigio spicca la presenza del rinomato batterista cubano Rodney Barreto, il quale terrà una masterclass esclusiva interamente dedicata all’Afro‑Cuban & Modern Latin Drumming. Questa sessione approfondirà le tecniche e i ritmi caratteristici di questi generi, offrendo ai partecipanti una prospettiva autentica e di alto livello. Un altro ospite di rilievo sarà Pietro Galvani, che si concentrerà sull'esplorazione e l'analisi del linguaggio del Jungle e del Drum’n’Bass Drumming, fornendo strumenti e conoscenze per padroneggiare questi stili contemporanei e dinamici.

Il programma didattico si arricchisce ulteriormente con la clinic del direttore artistico dell'evento, il talentuoso Dario Esposito. La sua sessione sarà incentrata sul progetto discografico "My Point of View", pubblicato a gennaio 2026. Attraverso questa clinic, Esposito offrirà un approfondimento sul linguaggio della batteria contemporanea, esplorando tematiche fondamentali come il groove, l'improvvisazione, la ricerca del suono e i linguaggi musicali moderni. Sarà un'occasione preziosa per i partecipanti di attingere direttamente dall'esperienza e dalla visione di uno dei protagonisti della scena batteristica attuale.

Un'esperienza formativa completa e collaborazioni prestigiose

Durante i cinque giorni di immersione totale nel Super Drum Camp, i partecipanti saranno organizzati in tre classi parallele, attentamente suddivise per età e livello di preparazione.

Questo approccio garantisce un percorso formativo personalizzato ed efficace. Il programma giornaliero prevede un'ampia gamma di attività, tra cui lezioni quotidiane, masterclass specialistiche, laboratori pratici e coinvolgenti jam session. L'esperienza culminerà con un emozionante concerto finale degli allievi, un momento per mettere in pratica le competenze acquisite e condividere il proprio talento.

Il corpo docente, altamente qualificato, comprende, oltre al già citato Dario Esposito, anche esperti del calibro di Alberto Severini e Luca Magnaterra, affiancati da Enrico Contardi al basso, che contribuirà a una visione ritmica completa. Al termine del Camp, tutti i partecipanti riceveranno attestati ufficiali di partecipazione, a testimonianza del percorso intrapreso, e avranno l'opportunità di vincere premi esclusivi offerti dai generosi partner della manifestazione.

Il Super Drum Camp 2026 si distingue anche per le sue importanti collaborazioni. L'evento sarà infatti strettamente collegato al concerto del celebre batterista Manu Katché, un'opportunità resa possibile grazie alla sinergia con il Corinaldo Jazz Festival. Inoltre, il Camp si connetterà all’iniziativa “Saranno Fanesi – 50 Batterie in Piazza”, un evento di grande risonanza organizzato dal Museo della Batteria di Fano e in programma per il 9 agosto. La realizzazione di questa manifestazione di alto profilo è resa possibile grazie al fondamentale supporto del Comune di Arcevia e alla preziosa collaborazione di importanti aziende del settore musicale, tra cui spiccano nomi come Ludwig Drums Europe, Aramini, Midiware e Algam Eko. Il loro contributo è essenziale per la crescita del progetto e per la formazione delle nuove generazioni di batteristi, garantendo un futuro promettente per l'arte della batteria in Italia.