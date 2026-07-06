Un giovane di venti anni è stato arrestato a Campobasso dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia, un reato aggravato dalla presenza di minori. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di un genitore alla sala operativa della Questura, durante una violenta lite domestica. Il ragazzo aveva aggredito fisicamente i propri genitori all'interno dell'abitazione, sotto gli occhi dei fratelli minori.

Gli agenti, giunti tempestivamente, hanno bloccato il ventenne mentre l'aggressione era ancora in corso. La situazione ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Molise per soccorrere i presenti.

Le indagini hanno rivelato che l'episodio non era isolato, ma l'ultimo di una serie di comportamenti violenti perpetrati dal giovane contro la famiglia. Nonostante la reiterazione, questa è stata la prima volta che i genitori hanno chiesto l'intervento della Polizia di Stato.

L'arresto e i provvedimenti

L'arresto è avvenuto nella notte del 29 giugno. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso hanno accertato l'aggressione fisica ai danni dei genitori. La presenza dei fratelli minori ha aggravato la posizione del giovane, incensurato. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il ventenne è stato condotto presso la casa circondariale di Campobasso.

L'intervento della Polizia di Stato in questo caso evidenzia l'impegno costante contro la violenza domestica e i maltrattamenti in famiglia. La Questura di Campobasso, tramite il suo Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, garantisce la tutela delle vittime e l'applicazione delle leggi, soprattutto quando sono coinvolti minori. Questo episodio sottolinea l'importanza delle segnalazioni per interrompere i cicli di violenza.