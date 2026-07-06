Un giovane di vent'anni è stato arrestato a Campobasso dalla Polizia di Stato, dopo aver violentemente aggredito i propri genitori. L'episodio di grave violenza domestica, avvenuto nel pomeriggio del 3 luglio 2026 all'interno di un appartamento situato nel capoluogo molisano, si è consumato sotto gli occhi atterriti dei fratelli minori, testimoni involontari di una scena di forte tensione familiare. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine è scattato in seguito a una segnalazione urgente pervenuta alla sala operativa della Questura, effettuata da uno dei genitori, che ha richiesto aiuto per sedare la lite degenerata.

L'intervento immediato delle forze dell'ordine e l'assistenza sanitaria

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato hanno prontamente fermato il ventenne, riuscendo a bloccarlo e a riportare la calma nell'ambiente domestico. Il giovane è stato quindi immediatamente arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, un reato aggravato dalla circostanza che gli atti di violenza sono stati commessi in presenza di minori, rendendo l'episodio ancora più drammatico. La gravità dell'aggressione subita dai genitori ha reso indispensabile anche l'intervento dei sanitari del 118 del Molise, che sono giunti sul luogo per prestare le prime cure mediche necessarie alle vittime e accertare le loro condizioni di salute.

Un contesto di violenza reiterata e i provvedimenti giudiziari

Le successive indagini condotte dagli inquirenti hanno purtroppo rivelato che l'episodio di violenza domestica non rappresentava un caso isolato, bensì l'ultimo atto di una lunga e preoccupante serie di comportamenti aggressivi che il giovane aveva reiteratamente manifestato nei confronti dei propri familiari. Nonostante la frequenza e la gravità di tali condotte violente, che si protraevano da tempo, i genitori avevano deciso di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine solamente in questa ultima e drammatica circostanza, probabilmente spinti dalla particolare efferatezza dell'aggressione o dalla presenza dei figli più piccoli.

Il ventenne, che al momento dell'arresto risultava essere incensurato e quindi senza precedenti penali, è stato formalmente arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, è stato immediatamente condotto presso il carcere di Campobasso, dove rimarrà a disposizione per le successive fasi del procedimento legale.