A Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è stata inaugurata una nuova spiaggia accessibile, un’iniziativa significativa che arricchisce il litorale campano con un’area balneare completamente priva di barriere architettoniche. Presentata ufficialmente il 4 luglio 2026, questa realizzazione si trova in località Laura e rappresenta il frutto di una proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale e diverse associazioni attive sul territorio. L’obiettivo primario è garantire la piena fruibilità del mare a tutte le persone, inclusi coloro che hanno disabilità, promuovendo così un modello di turismo e inclusione sociale.

Strutture e Servizi per un Mare Senza Barriere

La spiaggia accessibile di Capaccio Paestum è stata concepita e realizzata con un’attenzione meticolosa ai dettagli, implementando strutture e servizi specifici volti a eliminare ogni ostacolo. Tra le dotazioni principali, la spiaggia vanta passerelle appositamente progettate che si estendono fino alla battigia, garantendo un percorso agevole e sicuro per tutti i visitatori. Sono inoltre disponibili sedie da mare speciali, pensate per facilitare l'ingresso e l'uscita dall'acqua, insieme a servizi igienici completamente attrezzati e accessibili, progettati per rispondere alle esigenze di persone con mobilità ridotta. Un team di personale qualificato è costantemente presente per offrire assistenza e supporto, assicurando un'esperienza balneare serena e autonoma.

L’intera area è stata pensata per accogliere sia i residenti sia i turisti, offrendo loro la possibilità di vivere il mare in piena sicurezza e autonomia. Durante l’evento inaugurale, i promotori hanno ribadito l’importanza fondamentale di “garantire pari opportunità a tutti i cittadini” e di promuovere attivamente l’inclusione sociale attraverso interventi concreti e tangibili sul territorio.

La Sinergia tra Enti Locali e Associazioni per l'Inclusione

Il successo di questo progetto è stato reso possibile grazie alla partecipazione attiva e al contributo fondamentale di numerose associazioni locali, da tempo impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. Queste organizzazioni hanno giocato un ruolo cruciale nella definizione delle esigenze specifiche e nella progettazione degli spazi, assicurando che la spiaggia rispondesse realmente alle necessità della comunità.

L’amministrazione comunale ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un passo significativo e concreto verso una maggiore accessibilità non solo delle strutture pubbliche, ma anche dell'offerta turistica complessiva del territorio. L’apertura della spiaggia accessibile si inserisce in un più ampio e ambizioso programma di valorizzazione del litorale di Capaccio Paestum, un piano strategico volto a migliorare la qualità dei servizi offerti e a rendere l'intera area sempre più accogliente e inclusiva per ogni visitatore.